Oscar 2023: Megan Fox mozzafiato per l'Oscar Party di Vanity Fair, il video

In questo video backstage, Megan Fox si prepara all'Oscar party di Vanity Fair, con un vestito ispirato alla mitologia greca.

Oscar significa anche glamour e Megan Fox non ha voluto essere da meno nella serata degli Oscar 2023, per il party di Vanity Fair, che ha dedicato un video backstage al suo vestito creato per l'occasione. Da qualche tempo ai margini di Hollywood come attrice, nonostante lavori sempre in produzioni minori, a 36 anni Megan è ancora in splendida forma, come lei e Vanity Fair tengono a farci sapere. Leggi anche Megan Fox, che ne è stato della sua carriera? Ce lo spiega lei stessa

Megan Fox: "Se non sapevate dove guardare, ora non avete più dubbi"

Megan Fox nel video di Vanity Fair, dedicato al suo vestito per il red carpet degli Oscar e per il party successivo, spiega di essere ossessionata dalla mitologia greca, e di aver voluto indossare un abito che desse l'idea di una "regina dell'aldilà" che passeggia sul tappeto rosso. Non sappiamo dire se l'abito abbia dato effettivamente quell'idea, però di certo Megan non sarà passata inosservata. Nel video Fox spiega di avere difficoltà a mostrarsi estroversa prima dell'uscita pubblica, però scherza volentieri quanto la sua stylist Maeve Reilly le piazza sul collo una collana che "attira lo sguardo" verso la scollatura. È davvero necessaria o è un pizzico ridondante? "Perché se lo sguardo magari non era stato già attirato, se non sapevate dove guardare, ora non avete più dubbi!"