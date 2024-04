Oriana Marzoli: nuove rivelazioni su Cristiano Iovino e Daniele Dal Moro: "Ho pianto per lui"

Gossip TV

Oriana Marzoli, tra le protagoniste ex gieffina della settima edizione del Grande Fratello Vip, attualmente impegnata in un reality show cileno dal titolo "Ganar o Servir? – De Vuelta al pasado" ha parlato di due suoi noti ex, Daniele Dal Moro e Cristiano Iovino.

Oriana Marzoli afferma di soffrire per Cristiano Iovino, la reazione di Del Moro

Le rivelazioni dell'influencer venezuelana hanno sorpreso tutti lasciando l'amaro in bocca a chi tifava per suo ritorno di fiamma con l'ex tronista ed ex gieffino Dal Moro con il quale ha avuto una lunga e travagliata relazione nata nella Casa di Cinecittà. La Marzoli ha parlato quindi sia del veneto che di Iovino, ex presunto flirt di Ilary Blasi.

"Non mi interessa quello di 3 mesi fa. E’ un altro con cui sono tornata dopo tanti anni, è quello che mi piace, sto passando un periodo terribile. L’altro giorno ho pianto per lui in albergo. Oltretutto è andata un po’ male…"

Poco dopo, incalzato dagli utenti, Daniele Dal Moro ha replicato alla sua ex con un tweet poi rimosso:

Non fatevi venire le mosse a terra per un video di cui non c’è assolutamente bisogno. Quando ho deciso di lasciare Oriana l’ho fatto seppur fossi ancora innamorato, consapevole però che fosse un amore a senso unico.

L'ex gieffino ha poi aggiunto in un commento:

Sicuramente una scelta non facile, ma se c’è una cosa che non mi è mai mancata nella vita sono le p*****. ora che il motivo fosse Tizio, Caio o Sempronio, non mi importa.