Tutto sul nuovo docu-reality di Rai 2 in prima serata a partire da settembre.

Inizierà a settembre Nudi per la Vita, il nuovo programma di Rai 2 condotto da Mara Maionchi affiancata da un ex noto volto di Amici, il ballerino professionista e coreografo Marcello Sacchetta.

Nudi per la vita, i 12 Vip pronti a spogliarsi per cause benefiche: parla Mara Maionchi

Il programma è un adattamente italiano del format internazionale Who bares win e nasce con lo scopo di sensibilizzare e diffondere l'importanza della prevenzione. Il docu-reality andrà in onda per un totale di quattro prime serate in cui dodici vip si spoglieranno per cause benefiche.

Intervistata da Tv, sorrisi e canzoni, Mara Maionchi ha parlato della sua nuova avventura televisiva:

È un programma con un obiettivo serio: è pensato per invitare alle prevenzioni del tumore al seno e alla prostata, ma lo faremo in modo semplice, leggero e anche divertente. Nelle quattro puntate, vedrete sei uomini da un lato e sei donne dall’altro preparare una performance. In attesa dell’esibizione finale, parleremo con loro e con dei medici di prevenzione e malattia, temi con i quali anche questi personaggi famosi in qualche modo hanno avuto a che fare.

La Maionchi sarà al timone del programma che raccoglierà tante testimonianze, tra cui la sua:

"Io sarò una conduttrice a modo mio, parleremo di prevenzione attraverso varie testimonianze. Ma sono anche testimone perché ci sono passata anche io. Ogni anno facevo la mammografia e nel 2015 ho trovato questo “nemico” che ho combattuto."

Sul cast, la conduttrice ha detto:

"È un programma di “fatica”. Preparare uno show con coreografie in sei giorni è difficile, ma si ride. Sono stati tutti bravi e disponibili. Mi è piaciuto come hanno inteso la motivazione che sta alla base del progetto. Sono stati bravi, attenti e volenterosi."

Nel cast ci saranno Corinne Clery, Elisabetta Gregoraci, Brenda Lodigiani, Valeria Graci e Maddalena Corvaglia per la donne. Questi invece i vip uomini: Gilles Rocca, Memo Remigi, Francesco Paolantoni, Gianluca Gazzoli, Antonio Catalani e Gabriele Cirilli.