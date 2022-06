Gossip TV

Notti da brividio, derubati Ignazio Moser, Cecilia Zagarrigo e Lorenzo Riccardi: casa svaligiate: rabbia e dolore

Nelle ultime ore ci sono stati diversi furti in alcune case per alcuni ex protagonisti di Uomini e Donne e dell'ex gieffino compagno di Cecilia Rodriguez: gli sfoghi e le drammatiche immagini delle loro abitazioni messe a soqquadro.