Noemi Bocchi: il look da 4 mila euro e un'auto nuova (la stessa che sponsorizza Francesco Totti)

Gossip TV

Noemi Bocchi paparazzata a Roma dal settimanale Chi: le immagini con la nuova fiammante elettrica della Volkswagen che sponsorizza il Pupone.

Ieri, Francesco Totti ha spento 46 candeline. L'ex capitano giallorosso ha festeggiato in un blindatissimo ristorante poco fuori dalla capitale in compagnia di amici, dei figli Cristian e Chanel e di Noemi Bocchi.

Nessun paparazzo è riuscito a paparazzare l'evento anche se Il Messaggero ha riferito che proprio allo scoccare della mezzanotte, la coppia ha suggellato la festa con un bacio davanti a tutti.

Totti, nella discussa intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha ufficializzato la relazione con la 34enne romana e la coppia non si nasconde più anche se, immortalarti insieme, è un'impresa ardua. La designer floreale viene spesso paparazzata nei dintorni della sua abitazione ai Parioli così come il Pupone più volte immortalato sotto casa della Bocchi.

Il settimanale Chi ha pubblicato nuove foto di Noemi ancora una volta senza Totti ma alla guida di una nuova fiammante vettura: il nuovo SUV elettrico di casa Volkswagen ID.5, la stessa automobile di cui è testimonial l'ex capitano della Roma.

Il magazine diretto da Alfonso Signorini ha fatto un'analisi del look della compagna di Totti. Noemi sfoggiava una borsa Vuitton, una cintura Hermes e degli stivali Chanel da 2.500 euro. Un look di oltre 4 mila euro, alla guida della nuova Volkswagen che per i beninformati sarebbe un regalo proprio del capitano.