Nina Zilli è diventata mamma: il dolce annuncio sui social

La cantante Nina Zilli è diventata mamma, come ha annunciato lei stessa sui social con un post. Vediamo insieme i dettagli della notizia.

Nina Zilli è diventata mamma per la prima volta: la cantante ha annunciato con un dolce post sul suo profilo Instagram, la nascita della bambin avuta dal compagno, il rapper Danti, con cui è legata dal 2021.

Nina Zilli diventa mamma: il post che annuncia la nascita della piccola Anna Blue

Qualche mese fa, inavvertitamente, Fiorello durante una puntata del suo talk show mattutino ha svelato che Nina Zilli era in dolce attesa, quando ancora la diretta interessata non aveva confermato nulla. Questa volta, invece, la notizia è stata data dalla cantante e neo mamma, con un dolce post su Instagram, con cui ha rivelato anche il nome scelto per la piccola.

Oltre a una serie di foto che celebrano i primi istanti di vita della bambina, la cantante ha dedicato un piccolo messaggio di benvenuto alla sua piccola:

"Welcome on earth Anna Blue"

Diversi gli auguri di personalità del mondo della musica e dello spettacolo che hanno voluto commentare il post, anche attraverso le stories su Instagram. La nascita della figlia è stata preceduta da un'esibizione social in occasione del 2 giugno, ricorrenza della Festa della Repubblica, da parte dei due cantanti, che hanno riadattato una canzone tratta dall'ultimo disco di Danti, intitolata Anna e l'hanno riproposta in una nuova versione gospel.