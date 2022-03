Nina Moric, il grido disperato nella notte: “Fabrizio Corona merita l’ergastolo”

Gossip TV

La modella croata, nella notte, si è sfogata su Instagram chiedendo disperatamente aiuto: nuova guerra tra Nina Moric e Fabrizio Corona.

E' sembrato un grido disperato quello di Nina Moric, questa notte. Su Instagram, la modella croata si è sfogata chiedendo aiuto per il figlio Carlos e attaccando ferocemente il suo ex marito Fabrizio Corona, arrivando persino a dire che si merita "l’ergastolo".

Nina Moric: “Fabrizio Corona merita l’ergastolo”

Secondo quanto ha dichiarato la Moric, il figlio 19enne Carlos che attualmente vive con Corona, soffrirebbe di psicosi transitoria acuta e avrebbe smesso di prendere i farmaci.

Ecco le parole di Nina Moric su Instagram:

“Da madre mi vergogno di fare questo appello. Carlos soffre di psicosi transitoria/acuta. Deve essere curato. Non ha il telefono e nessuno mi risponde dalla parte paterna. Se non prende i farmaci accorciati con l’analisi comportamentale cognitiva sarà la sua fine Vi prego aiutatemi, mio figlio ha bisogno!”.

"Avendo il magone non posso chiamare le forze dell’ordine - ha proseguito la Moric- Ma qualcuno che ha umanità deve fermare Fabrizio Corona. Sì che siete in tanti ad essere truffati da parte sua. Purtroppo chiedo la sua carcerazione, Carlos deve essere salvato”. E ancora: “Denunciatelo, vi prego. Da madre vi prego”.

In una recente intervista a Verissimo, la modella croata ha dichiarato di aver interrotto ogni tipo di rapporto con l'ex re dei paparazzi "per il suo benessere". “I rapporti con Corona Non ci sono. Per il mio benessere, mi devo voler bene. Se continuo con questa cosa non ci sarà mai un lieto fine”, ha dichiarato Nina ai microfoni di Silvia Toffanin.