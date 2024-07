"Nina Moric e Asia Argento mai pagato'': l'avvocatessa Annamaria Bernardini de Pace e i nomi dei vip che non l'hanno pagata

Gossip TV

La nota avvocatessa matrimonialista Annamaria Bernardini de Pace ha rivelato a Gente i nomi dei Vip che non hanno saldato la sua parcella.

L'avvocatessa matrimonialista Annamaria Bernardini de Pace, nota per la sua professionalità e il suo rigore, ha fatto scalpore con recenti dichiarazioni rilasciate a "Gente".

“Nina Moric e Asia Argento non hanno pagato”, parla Annamaria Bernardini de Pace

Temuta e rispettata nel suo campo, Bernardini de Pace ha rivelato i nomi di alcuni vip che non avrebbero ancora saldato le sue parcelle.

Intervistata dal settimanale "Gente", l’avvocatessa ha deciso di parlare apertamente:

“Nina Moric e Asia Argento non hanno pagato, Ci sono alcuni che pensano che io debba essere ripagata per accostare il mio nome al loro, ma il mio nome è più lungo”

Conosciuta per la sua discrezione e il rispetto della privacy dei suoi clienti, stavolta Bernardini de Pace ha fatto un’eccezione, rivelando i nomi di chi non ha onorato i propri debiti professionali con lei. Tuttavia, ha mantenuto la riservatezza riguardo a coloro che hanno saldato puntualmente le sue parcelle, dimostrando ancora una volta la sua integrità e professionalità nel gestire le informazioni sensibili. La legale è conosciuta anche per la disputa legale tra Francesco Totti e Ilary Blasi, tuttavia le informazioni relative alle sue questioni professionali sono inevitabilmente top secret

“Non parlo mai dei miei clienti. Parlo solo di quelli che non pagano"

La sua prima clinte famosa? Ornella Vanoni:

“Sì, era il 1984 e vincemmo una causa da 300 milioni contro Berlusconi per via di una trasmissione andata in onda e per cui Ornella non era stata pagata. E poi Loredana Bertè” . Tutti desiderano sapere se non fosse stata avvocato cosa avrebbe fatto, lei replica: “La soubrette: avrei ballato e cantato ovunque come la Carrà e la Cuccarini”.

Classe 1950 nata a Milano, Annamaria Bernardini de Pace è laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano, dove ha iniziato a costruire le basi della sua carriera legale. Nel corso degli anni, si è specializzata in diritto di famiglia, diventando un punto di riferimento nel campo delle separazioni, divorzi e questioni legate all'affidamento dei figli. Oltre alla sua carriera legale, è una figura nota anche nel mondo dei media. Partecipa infatti frequentemente a programmi televisivi e radiofonici in qualità di esperta di diritto di famiglia, offrendo consigli legali e commentando casi di rilevanza pubblica. La sua presenza nei media ha contribuito a renderla un volto familiare e un'autorità nel campo legale.