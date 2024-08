Nina Moric assente al compleanno del figlio Carlos Maria: "Fa Troppo Male"

Gossip TV

Il figlio di Nina Moric e Fabrizio Corona, ha festeggiato 22 anni in compagnia del padre e della nuova compagna, Sara Barbieri. L'ex modella croata non ha nascosto la sua sofferenza nel non poter trascorrere il compleanno insieme a Carlos Maria.

Nina Moric e le parole per il figlio: "Tutto quello di cui hai bisogno di sapere è che ti ho amato, ti amo e ti amerò per sempre"

L'ex re dei paparazzi ha postato una foto con il figlio, "Per sempre fino alla fine dei miei giorni" riprendendo Carlos a cena insieme alla sua fidanzata e il brindisi per le sue 22 candeline. Grande assente, Nina Moric che si è sfogata sui social. Al momento non sappiamo il motivo per il quale l'ex modella croata non fosse presente, ma ciò che è sicuro sono le condizioni delicate del primogenito, che soffre di psicosi acuta transitoria e ha spesso dovuto sottoporsi a delle cure specifiche. Qualche settimana fa, la Moric aveva pubblicato un messaggio della madre di Corona che l'aveva attaccata nel suo ruolo di genitore, pertanto i rapporti con la famiglia con l'ex marito non sono affatto idilliaci.

In occasione del compleanno e della lontananza alla quale è stata evidentemente è stata costretta, Nina ha scritto:

“Ricordo il momento in cui sei nato. Il dottore ti ha messo fra le mie braccia e io ho capito che stavo tenendo l’amore più grande della mia vita. Sono passati tanti anni da quel giorno. Ma l’amore è sempre lo stesso. Non cambierà mai. Amore mio, oggi è un giorno speciale. È il tuo compleanno. Un giorno che va celebrato. Ma io ti celebro tutti i giorni. Anche questo non cambierà mai. C’è tanto altro ancora che porrei scrivere. Ma non lo farò. Tutto quello di cui hai bisogno di sapere è che ti ho amato, ti amo e ti amerò per sempre. Un amore senza riserve e incondizionato. Tua mamma, Nina.”

E poi, ancora:

“Fa troppo male.”

Il matrimonio tra Fabrizio Corona e Nina Moric è stato una delle storie più discusse e seguite dai media italiani negli anni 2000. La coppia, formata da due personalità forti e carismatiche, ha catturato l'attenzione del pubblico sia per la loro bellezza sia per la loro vita turbolenta. L'ex fotografo dei VIP e personaggio noto per il suo carattere ribelle e l modella croata affermata in Italia e nel mondo, si sono sposati nel 2001. Il matrimonio tra Corona e la Moric è stato segnato da numerosi alti e bassi, scandali e problemi legali, soprattutto legati alle attività di Fabrizio. Nel 2007, la coppia ha deciso di separarsi ufficialmente. La separazione è stata seguita da un lungo periodo di tensioni, accuse reciproche e battaglie legali, soprattutto per la custodia di Carlos Maria, oggi 22enne che ha avuto diversi problemi di salute, una malattia psichiatrica di breve durata, la psicosi acuta transitoria.