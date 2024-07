Nina Moric pubblica un messaggio privato da parte della madre di Fabrizio Corona

Gossip TV

Nelle scorse ore, Nina Moric ha condiviso sui suoi profili social, un messaggio inviatole proprio dalla signora Gabriella Corona, madre dell'ex marito della modella croata, Fabrizio Corona.

Nina Moric qualche ora fa, ha condiviso sui social un messaggio privato da parte della madre del suo ex marito Fabrizio Corona. Che i rapporti tra la modella croata e l'ex nuora, Gabriella Corona non fossero idilliaci non è certo una novità e oggi, se ci fosse stato il bisogno, sono arrivate conferme.

"E tu saresti una madre? Non sei degna di un ragazzo per bene come Carlos" il messaggio velenoso di Gabriella Corona rivolto a Nina Moric

La madre di Corona ha scritto privatamente a Nina commentando una sua foto con queste parole:

“ E tu saresti una madre? Non sei degna di un ragazzo per bene come Carlos (Carlos Maria, il figlio di Nina e Corona)"

L'immagine alla quale fa riferimento l'ex suocera, è uno scatto di Nina con un amico e il fidanzato sulla terrazza del Bulgari Hotel di Milano. E Gabriella pare abbia puntato il dito sul look della modella croata che ha replicato sempre sui social con un altro messaggio indirizzato all'ex suocera:

"Non giudicare nessuno nella tua vita. Le persone buone ti danno la felicità. Le persone cattive ti danno l’esperienza. Le persone peggiori ti daranno delle lezioni mentre quelle migliori ti daranno ricordi”.

Fabrizio Corona che in questo momento si trova a Formentera con la fidanzata Sara Barbieri che entro la fine dell'anno lo renderà padre per la seconda volta, non ha commentato nulla sulla vicenda. Da ormai anni i rapporti familiari tra Nina e l'ex re dei paparazzi sono stati caratterizzati da alti e bassi quest'ultimi anche particolarmente burrascosi. Entrambi in più di un'occasione, si sono rivolti con parole astiose l'uno nei confronti dell'altra, evidenziando questioni mai del tutto risolte e tante recriminazioni anche sul ruolo rispettivamente di padre e madre nei confronti di Carlos Maria, figlio 22enne dell'ex coppia. Negli ultimi mesi sembra comunque sia tornato il sereno tra i due, dimostrato anche dalla presenza di Nina al 50° compleanno di Corona e dalle parole che la modella croata ha rivolto alla fidanzata dell'ex re di paparazzi, parlando della sua gravidanza.

"La tua gravidanza è un promemoria della bellezza. È miracolo della vita. Ti auguro un viaggio tranquillo e sano" ha scritto la Moric taggando proprio Sara Barbieri.