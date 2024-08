Nicola Savino torna sul Nove al timone di 100% Italia e svela tutte le novità dello show

Gossip TV

Nicola Savino è stato tra i primi a scegliere di approdare su Nove e la sua decisione si è rivelata più che azzeccata. Il presentatore torna al timone di 100% Italia nella terza stagione del game show molto amato dal pubblico. Ecco la data di debutto ufficiale e le novità di questa edizione, raccontate proprio da Savino.

Nicola Savino torna al timone di 100% Italia

Negli ultimi mesi abbiamo assistito ad un vero e proprio esodo da Rai e Mediaset in favore dei canali di Warner Bros. Discovery, ma è stato Nicola Savino uno dei primi a puntare sulla televisione generalista di Nove, lasciando Canale 5 dopo un fortunato anno nei panni di opinionista a L’Isola dei Famosi. La decisione del presentatore si è rivelata essere quella giusta, dato che il game show che conduce da due anni sulla rete è molto apprezzato e seguito dal pubblico. Savino, infatti, torna al timone di 100% Italia anche questo anno con la terza edizione del format, che andrà in onda a partire dal 9 settembre 2024.

“Partiremo subito forte con un torneo tra campioni della prima e della seconda stagione. È bello perché sono volti familiari per il pubblico, ed è una gioia anche per me: più i concorrenti sono preparati, più è un piacere giocare […] Abbiamo introdotto un nuovo gioco che si chiama “La Scelta”. In un sondaggio con tre risposte, i concorrenti hanno il potere di rifilare alla squadra avversaria quella che ritengono la meno votata. Attenzione però: se si sbagliano, finiranno col regalare loro punti e soldi”.

Queste le novità raccontate da Savino nell’intervista concessa a Tv Sorrisi e Canzoni. Il presentatore ha ammesso di essere affascinato dal programma anche perché grazie a questo format riesce ad incontrare tante persone, che raccontato le loro storie ed emozioni, oltre che ad osservare da vicino come è cambiata la mentalità italiana negli ultimi anni.

Nicola Savino, come si trova nei panni di presentatore di 100% Italia?

Dopo aver riscosso un enorme successo nei panni di opinionista a L’Isola dei Famosi, che potrebbe passare nelle mani di Elenoire Casalegno, Nicola Savino è voluto tornare alle origini e vestire nuovamente i panni di conduttore. Certo è la prima volta che il presentatore si cimenta con un game show, le cui dinamiche sono senza dubbio diverse e molto più serrate di quelle di un programma in prima serata, ma lui sembra aver trovato la sua dimensione.

"Mi sento sempre più a mio agio: fare il game show è proprio un genere che si impara. Io dopo tre anni ho preso la laurea breve. Certo i professori sono altri: Gerry Scotti, Paolo Bonolis, Amadeus…”.

Il pubblico, in effetti, apprezza e regala al programma in onda su Nove un ottimo punteggio di share, che non può che fare piacere a Nicola. Il programma 100% Italia torna in onda a partire dal 9 settembre 2024 alle ore 20.50 con il muro di italiani pronti a dare la propria opinione per il terzo anno consecutivo.