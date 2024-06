Nicholas Borgogni da Amici 23 a...Temptation Island come tentatore? Il ballerino svela come stanno le cose!

Gossip TV

Nicholas Borgogni è stato uno degli allievi di Amici 23 e si vocifera che presto lo vedremo a Temptation Island come tentatore! Ma è davvero così? Ecco cosa ha risposto il ballerino!

Dopo l'esperienza ad Amici 23, per Nicholas Borgogni si potrebbero aprire le porte di Temptation Island? Un rumor insistente, infatti, ha iniziato a circolare da qualche giorno e vuole il ballerino della scuola di Canale5 come futuro tentatore di questa edizione che sta per iniziare del reality sui sentimenti. Ma sarà davvero così?

Amici 23, Nicholas Borgogni futuro tentatore a Temptation Island?

Nella classe di allievi questa edizione di Amici di Maria De Filippi era presente anche Nicholas Borgogni, allievo di Raimondo Todaro e poi portato al Serale da Emanuel Lo. Per sua stessa ammissione, Nicholas ha iniziato a studiare danza solo qualche anno fa e la sua inesperienza l'ha portato spesso a scontrarsi con la maestra Alessandra Celentano.

In più di un'occasione, infatti, la severa professoressa di Amici ha dichiarato senza peli sulla lingua che Nicholas non era adatto a fare il ballerino, mancando delle qualità fisiche, innanzitutto, ma anche dell'atteggiamento, a tratti troppo arrogante e poco propenso all'apprendimento. Tra allievo e maestra sono volati spesso stracci e in qualche occasione è stato necessario l'intervento del pubblico o di Elena D'Amario, partner di ballo di Nicholas, per calmare gli animi.

Il ballerino è finito inoltre al centro di una curiosa vicenda che non ha mancato di sollevare qualche polemica: Raimondo Todaro, infatti, gli ha fatto comprendere che, benché ci fossero stati dei miglioramenti, non lo riteneva ancora adatto al Serale. Nicholas si è sentito tradito dal suo maestro e ha affermato che se Todaro non gli avesse dato la maglia, allora, sarebbe stato meglio per lui andar via.

Di fronte all'irremovibile comportamento del professore, Nicholas ha preparato i bagagli, ma è stato fermato da Emanuel Lo. Il coreografo non è mai stato un suo sostenitore, perciò, i fan si sono meravigliati quando ha accettato di prendere Nicholas nella sua squadra e, dopo poco, gli ha assegnato la maglia per il Serale, chiedendo anche a tutti i professionisti del programma di intercedere per l'allievo. Nonostante Nicholas non sia arrivato in finale, il pubblico ne ha seguito il percorso con grande interesse, anche per il carattere gioviale del ballerino e spera presto di poterlo rivedere in qualche altro programma.

E, a proposito di quest'ultimo rumor, nei giorni scorsi si è diffusa la voce che Nicholas Borgogni avrebbe partecipato a Temptation Island come tentatore!

Amici 23, il ballerino risponde ai rumors sulla sua presenza a Temptation Island!

Da qualche giorno è diventata sempre più insistente la notizia secondo cui Nicholas Borgogni, dopo l'esperienza ad Amici 23, si pronto a mettersi in gioco, ma nel ruolo di tentatore del noto programma di Temptation Island! Una notizia che ha lasciato perplessi i fan, ma anche molto incuriositi, tanto che i followers hanno cercato di sapere la verità dal diretto interessato.

Nicholas, evidentemente, deve aver letto la notizia sul web e ha deciso, con un video TikTok, di svelare come stanno davvero le cose. In maniera molto ironica, infatti, il ballerino ha smentito categoricamente di entrare a Temptation Island come tentatore, per poi lasciarsi andare a una battuta sulla sua carriera di ballerino:

"Allora… Nicholas è ufficialmente il primo tentatore di Temptation Island. Ora, il programma mi piace e anche molto, ma ragazzi… cosa volete che tento? Io già tento a ballare e già diciamo che non mi viene granché. Ma che devo tentare? Comunque no, ragazzi"

I fan avrebbero sicuramente apprezzato Nicholas in queste inediti vesti, ma l'ex allievo del talent è stato categorico: al momento nessuna esperienza per lui a Temptation Island, nonostante il programma gli piaccia molto. In merito alla nuova edizione del docu-reality, alcune delle coppie sono state già presentate, mentre sono ancora sconosciuti i nomi di tentatori e tentatrici. Inoltre, benché non ci sia una data d'inizio certa, il programma dovrebbe andare in onda con la prima puntata tra il 20 e il 27 giugno.

