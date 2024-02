Muschio Selvaggio, Fedez deve cedere le sue quote a Luis Sal per il tribunale di Milano? Il rapper interviene e fa chiarezza

Gossip TV

Altra batosta per Fedez: il rapper dovrà cedere le sue quote di Muschio Selvaggio a Luis Sal, secondo quanto stabilito dal tribunale? Il rapper interviene e fa chiarezza!

Si è conclusa (forse) la vicenda giudiziaria legata a Muschio Selvaggio, il podcast tenuto da Fedez e Luis Sal. Dopo che l'influencer era uscito dal progetto - di cui era co-ideatore e autore - la scorsa primavera, Fedez aveva affermato di voler portare avanti il progetto senza la collaborazione di Sal. Da lì, una serie di vicende che si sono concluse con la decisione, stabilita dal tribunale di Milano, che il rapper dovrà cedere le sue quote all'influencer, che è così il solo proprietario di Muschio Selvaggio.

Muschio Selvaggio, per il tribunale di Milano Luis Sal è l'unico proprietario del podcast: Fedez deve cedere le sue quote

Tutto è iniziato quando i fan del podcast hanno notato l'assenza di Luis Sal dalle puntate di Muschio Selvaggio. A rispondere e chiarire come stanno le cose è Fedez con un video nel quale spiega che dopo una lite, l'influencer ha deciso di abbandonare il progetto e che lui lo porterà avanti in solitaria. Poco dopo, Luis Sal entra nel canale Youtube di Muschio Selvaggio e pubblica il video con il famoso tormentone Dillo alla mamma, dillo all'avvocato, nel quale spiega che la situazione era molto diversa e che avrebbe dovuto difendersi dalle accuse di Fedez contro di lui.

Quest'ultimo, mesi dopo, era tornato a parlare dell'argomento affermando che dato che avevano una società al 50% "allora le cose si risolveranno davanti a un giudice, o almeno così fanno gli adulti". Intanto, al posto dell'influencer è subentrato Mr. Marra, con cui sembra che il podcast stia ottenendo nuovi risultati:

"Numeri da podcast americano, ma soprattutto, Muschio Selvaggio si sta consolidando con contenuti mai visti prima. Grazie a tutto il team che da 8 mesi lavora a questa e propria rinascita del podcast. Grazie a Mr. Marra per averci creduto in un momento in cui tutti ci davano per spacciati. Grazie a voi"

Nel frattempo, però, è arrivata la sentenza del tribunale di Milano, che ha accolto il ricordo per sequestro giudiziario delle quote della Doom s.r.l. dalla Muschio Selvaggio s.r.l. promosso dall'avvocato Nicolò Ferrarini per conto della Luisolve s.r.l. (di cui è proprietario Luis Sal). A comunicarlo è stato l'ufficio stampa dell'influencer, che ha poi provocatoriamente chiesto a Fedez se intende rispettare l'ordinanza del tribunale, cedendo le sue quote - secondo ciò che la clausola roulette russa stabiliva - o trascurando la decisione del giudice e innescando un nuovo processo.

Fedez risponde alle parole dell'ufficio stampa di Luis Sal e fa chiarezza

In queste ore, intanto, Fedez ha risposto alle parole dell'ufficio stampa di Luis Sal, pubblicando una storia su Ig. Dalle sue parole emerge che ciò che ha riportato l'ufficio stampa dell'influencer non sarebbe del tutto vero:

"Su Muschio Selvaggio: il tribunale di Milano non ha "decretato" che le quote appartenenti a me debbano essere vendute a Luis Sal, anche perché la causa che deciderà sul merito della vicenda non è ancora iniziata. Il giudice ha stabilito che un custode gestirà le mie quote nell'interesse della società Muschio Selvaggio s.r.l. e non nell'interesse di Luis Sal! Di conseguenza non sono stato esautorato da nulla, tanto è vero che le puntate continueranno ad andare in onda"