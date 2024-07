Morgan pubblica un post contro Calcutta, ma poi cancella tutto

Gossip TV

Morgan ha pubblicato un post, poi rimosso, contro Calcutta e Angela Schiatti, ex compagna del cantante dei Bluevertigo che lo ha accusato di stalking. Vediamo insieme cosa è successo!

Le accuse di stalking rivolte da Angela Schiatti a Marco Castoldi, in arte Morgan, hanno spinto diversi volti del mondo dello spettacolo e della musica a schierarsi a favore dell'artista contro l'ex dei Bluevertigo. Lo stesso attuale compagno di Angela Schiatti, il cantautore Calcutta, ha più volte espresso solidarietà alla compagna, pubblicando anche diverse stories su Ig. Tra Calcutta e Morgan c'è stato anche un botta e riposta e di recente il secondo ha pubblicato un post contro di lui e Angela Schiatti, per poi cancellarlo.

Morgan pubblica un post contro Calcutta e Angela Schiatti, ma poi lo cancella

In occasione del concerto di Calcutta, tenutosi ieri sera, mercoledì 17 luglio a Milano, Angela Schiatti ha cantato in apertura per il compagno, presentandosi in pubblico per la prima volta dall'inizio della vicenda giudiziaria che ha visto coinvolto Angela Schiatti e Morgan, accusato di stalking e revenge porn dall'ex compagna.

Dato il coprifuoco delle 23.00, il concerto è stato anticipato alle 21.20 e il cambio improvviso ha scatenato il panico tra i fan dell'artista, tanto che diverse persone, una volta iniziato il concerto, erano ancora fuori dalla location, innescando una polemica verso gli organizzatori dell'evento. Alcuni fan hanno anche iniziato a fischiare e urlare "vergogna", perché a concerto iniziato e mentre Calcutta era già sul palco molti fan erano rimasti ancora fuori. Anche sui social sono arrivati i commenti negativi rivolti all'organizzazione e come spesso accade la polemica è dilagata, arrivando fino a Morgan.

Il cantante ha deciso di approfittare della situazione per pubblicare un post contro Calcutta, credendo però che i fischi di cui si è parlato fossero rivolti all'artista e non alla gestione del concerto. Nel suo post, Morgan ha scritto:

"Concerto di Calcutta la gente grida “vergogna”. Ipotesi: 1- perché è completamente stimato. 2- perché è inguardabile. 3- perché ha ricattato la Warner per farmi licenziare. 4- cattivi odori"

Questa sera c’è stato qualche problema per accedere al concerto di Calcutta (lo apriva Angelica Schiatti). Questo è quello che ha pubblicato e scritto Morgan. Dopo un po’ ha cancellato. pic.twitter.com/c7dhgtaNBO — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) July 17, 2024

Morgan pubblica un post contro Calcutta, poi cancella tutto, ma Selvaggia Lucarelli lo sbugiarda

Il cantante dei Bluevertigo si è però reso conto nell'immediato di ciò che era successo e ha provveduto a cancellare i post, non prima però che Selvaggia Lucarelli riuscisse a screenshottarli e ha ripostarli su X, sbugiardando così il cantante:

"Questa sera c'è stato qualche problema per accedere al concerto di Calcutta (lo apriva Angela Schiatti). Questo è quello che ha pubblicato e scritto Morgan. Dopo un po' ha cancellato"

Selvaggia Lucarelli è stata l'autrice dell'articolo di giornale, pubblicato su Il Fatto Quotidiano, con il quale ha ripercorso l'intera vicenda giudiziaria delle accuse di stalking rivolte da Angela Schiatti contro Morgan. Quest'ultimo con un post aveva svelato di aver denunciato la giornalista dopo il suo articolo, dato che in esso Lucarelli aveva messo in luce altri aspetti della vicenda meno noti.

Morgan infatti è accusato dall'ex compagna Angela Schiatti anche di aver pubblicato video privati di lei nel 2020 in una chat di gruppo denominata InArteMorgan. Sui social, Morgan ha annunciato:

"Ho denunciato Selvaggia Lucarelli per avere costruito violenza di massa contro l’essere umano che io sono. Io non sono incriminato per revenge porn ma di questo oggi vengo accusato da un popolo furioso che inneggia al rogo. Selvaggia Lucarelli ha parecchie condanne, a differenza mia che non ne ho. Risponderà anche questa volta in tribunale della sua incitazione all’odio. Buona giornata"

Immancabile la replica della giornalista che ha risposto di non essere preoccupata della denuncia di Morgan ma che è intollerabile che lui abbia pubblicato quel messaggio sui social con sfondo una foto della strada in cui vive Angelica Schiatti a 200 mt da casa della cantante.