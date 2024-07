Morgan denunciato per stalking da Angelica Schiatti, sospeso il suo programma in Rai. L'azienda chiarisce: "Nessun contratto"

Gossip TV

Dopo le accuse di stalking da parte di Angelica Schiatti rivolte a Morgan, Rai avrebbe pensato di sospendere il programma del cantante. Ma l'azienda di Viale Mazzini interviene e chiarisce come stanno le cose.

Marco Castoldi, in arte Morgan, è stato denunciato per stalking dall'ex fidanzata Angelica Schiatti. L'intera vicenda giudiziaria, iniziata nel 2020 e che proseguirà con un'udienza il prossimo 13 settembre, è stata riassunta da Selvaggia Lucarelli in un articolo de Il Fatto Quotidiano. Dopo le accuse di stalking avanzate dall'ex compagna, sembra che Rai abbia deciso di sospendere il programma che Morgan avrebbe dovuto condurre su Rai3. Tuttavia, l'azienda di Viale Mazzini ha deciso di pubblicare una nota per smentire l'esistenza di un qualsiasi contratto con il cantautore.

Morgan denunciato per stalking: sulla sospensione del programma interviene Rai e chiarisce come stanno le cose

Angelica Schiatti ha denunciato Morgan nel 2020, non solo per stalking, ma anche per aver subito minacce e revenge porn. La loro frequentazione è durata una manciata di mesi e si è conclusa nel 2019. Ma nel 2020 Schiatti ha denunciato Marco Castoldi, dopo che il cantante ha continuato a mandarle messaggi e l'avrebbe minacciata di pubblicare video erotici e l'avrebbe poi fatta pedinare. Una vicenda che ha portato all'apertura di un procedimento a carico del cantante e che vedrà un ulteriore aggiornamento il 13 settembre 2024 con la prossima udienza.

Nel frattempo, sono iniziate a circolare voci di una sospensione del programma che Morgan aveva annunciato avrebbe condotto su Rai3. L'ex Bluevertigo, infatti, pochi giorni fa ha rivelato che avrebbe presto condotto un programma in Rai che sarebbe andato in onda prima del Tg delle 20 su Rai3.Secondo quanto rivelato dal cantante, si trattava di un programma di sei puntate a settimana, dal lunedì al sabato e che sarebbe andato in onda a partire da ottobre:

"Ho dei progetti che sono già stati annunciati dalla Rai. Si tratta di un mio programma che andrà in onda su Rai3 che rimpiazza quello di Bollani, in access, nello spazio prima del tg delle 20. Sono sei puntate a settimana, dal lunedì a sabato. Andrà in onda da ottobre. Sarà annunciato durante la presentazione dei palinsesti. Ho espresso il desiderio di avere Corrado Augias che mi passa il testimone "

Date le vicende giudiziarie in cui è rimasto coinvolto, tuttavia, si è iniziato a vociferare che Rai avesse intenzione di sospendere la messa in onda del programma. Tuttavia, con una nota, l'azienda di Viale Mazzini ha chiarito come stanno davvero le cose.

Rai interviene sul caso Morgan: "Nessun contratto per un programma..."

Con una nota, Rai ha smentito le voci della presenza di un programma condotto da Morgan nei prossimi palinsesti televisivi. Prendendo le distanze dal cantante, l'azienda ha confermato che non è mai esistito alcun contratto che desse certezza che questo ipotetico programma sarebbe andato in onda nella prossima stagione televisiva.

Nella nota divulgata da Rai, infatti, si legge:

"In riferimento alle polemiche sulla vicenda giudiziaria che coinvolge Morgan, Rai precisa che al momento non ha in essere alcun contratto con l'artista. Era stato annunciato un progetto che non è stato perfezionato. Anche in considerazione di questo, non era prevista la sua presenza alla presentazione dei Palinsesti il prossimo 19 luglio a Napoli"

Oltre a Rai, nella bufera sarebbe finita anche Warner Music Italia, perché la casa discografica avrebbe deciso di offrire un contratto a Morgan pur consapevole della denuncia per stalking presentata da Angelica Schiatti. A rivelarlo è Calcutta, attuale compagno di Schiatti, che ha così deciso di interrompere ogni rapporto con la casa discografica.

In una storia Instagram, infatti, Calcutta rivela Warner Music Italia aveva offerto un contratto a Morgan nonostante fosse consapevole delle accuse che pendevano a suo carico e che date le circostanze non riteneva più giusto collaborare con la casa discografica, vista la loro complicità verso Castoldi:

"Per questo mi sembra giusto interrompere ogni mio possibile rapporto lavorativo con questa etichetta. Le canzoni che scrivo non saranno più disponibili per gli/le interpreti del loro roster, e tutti i suoi dipendenti non sono più i benvenuti ai miei concerti. Non sarà un piacere neanche incontrarli per strada sinceramente perché chi si comporta così restando in silenzio ai miei occhi è complice. Guardatevi dentro ogni tanto"

Alla luce di quanto accaduto, anche Warner Music Italia ha deciso di interrompere ogni rapporto lavorativo con Morgan, pubblicando una nota in tal senso che specifica che "la quesione sarà dibattuta nelle giuste sedi"