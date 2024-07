Morgan, parla la sua attuale compagna: "Angelica Schiatti lo sfruttava e manipolava"

Gossip TV

Le dichiarazioni di Alessandra Cataldo, la compagna Morgan e madre della sua terza figlia, Maria Eco. "Da entrambe è solo vendetta, ha detto la donna, riferendosi ad Angelica Schiatti e Selvaggia Lucarelli.

La compagna Morgan, Alessandra Cataldo, madre della sua terza figlia, Maria Eco, (la prima figlia è Anna Lou, nata dalla relazione con Asia Argento mentre le seconda figlia è Lara, nata dalla storia nata con Jessica Mazzoli) ha deciso di rompere il silenzio in merito alle gravissime accuse che sono state mosse contro il cantautore in seguito alla pubblicazione di un articolo di Selvaggia Lucarelli su Il Fatto Quotidiano e la conferma dei fatti da parte dell'ex fidanzata Angelica Schiatti e il suo attuale compagno, Calcutta.

"Da entrambe solo vendetta" l'attacco nei confronti di Angelica Schiatti e Selvaggia Lucarelli da parte della compagna di Morgan, Alessandra Cataldo

All'epoca in cui la relazione nata tra Morgan e la Schiatti, nel 2021, il cantante è stato accusato di stalking e diffamazione e dopo quattro anni si attende ancora la sentenza in merito. La Lucarelli ha raccontato di minacce, insulti, pedinamenti e revenge porn messi in atto da Morgan che in più di un intervento ha negato e respinto le accuse, annunciando anche di aver querelato la giornalista. Sulla vicenda sono intervenuti anche i legali dell'ex giudice di X Factor, Rossella Gallo e Leonardo Cammarata, affermando che "sono apparse diverse ricostruzioni dei fatti non rispondenti al vero, funzionali unicamente a fornire una immagine totalmente distorta del sig. Castoldi, gravemente offensive della reputazione e immagine personale, artistica e professionale del medesimo, con indebite ripercussioni sulla sua sfera privata oltreché pubblica, lavorativa, delle quali verranno interessate le autorità giudiziarie competenti."

Ad aggiungersi al cantautore ei suoi legali anche Alessandra Cataldo, la compagna attuale di Morgan. La donna riferisce di un comportamento manipolatorio da parte della Schiatti un desiderio di vendetta da parte sua e della Lucarelli:

"Da entrambe è solo vendetta. Ho deciso di parlare perché io c’ero. A differenza vostra che leggete due messaggi regalati alla Lucarelli che tra l’altro fanno alludere a cose mai successe, ma semplicemente erano uno sfogo tra amici in privato in un momento di sofferenza. Non è mai andato nella sua via, non si è mai avvicinato a lei infatti non ha nessuna restrizione. Gli hanno tenuto sotto controllo tutti i dispositivi per tre anni, gli hanno sequestrato i computer, e cosa ha detto il magistrato? Non è pericoloso. Non ha restrizioni né di parola né di azione. Viviamo insieme da 10 anni, abbiamo una figlia di 4 anni, e da Angelica abbiamo subito cattiverie quando ancora la piccola Maria era nel grembo."

Io intanto, durante i nove mesi della gravidanza, sono costretta ad assistere allo spettacolo di una incessante seduzione e manipolazione di Marco, (il vero nome di Morgan, ndr) anche di sfruttamento professionale. Davanti al fatto che Marco sarebbe presto diventato padre, la Schiatti deve ormai decidere cosa fare della propria vita. E lei, non avendo ottenuto quello che voleva (chissà cosa?) scompare da Marco senza dare nessuna spiegazione. Lui entra in una fase di sofferenza e lei lo blocca ovunque, non gli rivolge più parola, gli impedisce di parlare, lo “silenzia”, come si dice oggi, gli nega qualunque spiegazione e rifiuta ogni possibilità di contatto. Si è sempre difeso con le parole. Mai nessuna violenza. Anzi, solo dolcezza."

La Cataldo ha continuato:

"È padre, si occupa di sua figlia, la porta ai suoi concerti e non la usa in nessun modo. A Desio è salito con Maria in braccio perché lei non ha voluto lasciarlo, i bambini percepiscono lo stato d’animo dei genitori. Voi non c’eravate quando Marco è stato accoltellato da quella che lui pensava essere la sua migliore amica ed è nata nostra figlia. La cantante si sta facendo strada grazie a Marco, che, ancora una volta, fa da trampolino. Chi sta guadagnando? Angelica. Chi ci sta perdendo? Marco. Grazie alle azioni della signorina Angelica il padre di mia figlia ha perso tutti i lavori che aveva conquistato con il suo talento, e il suo merito. Ho deciso di parlare per la prima volta nella mia vita perché questo è troppo: io non cerco il successo, io non sono mai stata interessata a mettermi in mostra, a me Marco è piaciuto come uomo e ho sempre cercato di supportarlo nella sua arte in cui è bravissimo." "Ma io non sono un’artista io sono una donna e una madre che ora vuole dirvi che avete proprio esagerato perché io non accetto che si distrugga un uomo di valore come marco che solo perché un buono se ne approfittano tutti. Io non voglio perdere il padre di mia figlia e soprattutto non voglio che lei perda chi ama di più di chiunque cioè il suo ‘papino’. Voi tutti state facendo una cosa orribile, che va fermata."