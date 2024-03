Mirko Giancitano sorprende Guenda Goria: ''Voglio mettere solo il mio cognome a nostro figlio''

Gossip TV

Guenda Goria e Mirko Giancitano sono in attesa del loro primogenito e arrivano le prime richieste bizzarre.

Dopo averlo fortemente desiderato, Guenda Goria e Mirko Giancitano sono in attesa del loro primogenito. La figlia di Maria Teresa Ruta è al settimo cielo, ma una lettera inaspettata del suo futuro marito fa storcere il naso ai fan. Ecco le strane richieste di Mirko riguardo il loro primo figlio.

Guenda Goria, la lettera di Mirko Giancitano con richieste bizzarre

Guenda Goria e Mirko Giancitano sono in attesa del loro primogenito, come annunciato qualche mese fa nel salotto di Caterina Balivo su Rai 2, e non potrebbero essere più emozionati. La coppia, dopo una gravidanza extrauterina che avrebbe potuto compromettere la possibilità dell’ex protagonista del Grande Fratello Vip di rimanere incinta, ha coronato il loro sogno e presto convolerà anche a nozze. Nel frattempo, Giancitano ha scritto per Guenda una lunga lettera sul settimanale DiPiù, facendole alcune richieste.

“Convinci tuo padre Amedeo a fare il nonno. Lui vuole bandire la parola e farsi chiamare ‘zio’. Tu capisci che è davvero imbarazzante? - ha scritto Mirko - Voglio chiederti di mettere solo il mio cognome a nostro figlio […] Matrimonio intimo al Sud? Non è contemplato. Per cinquanta persone mia madre non esce di casa”.

Queste alcune delle richieste di Mirko che hanno fatto sorride ma anche storcere il naso a più di qualche fan. Mentre il fatto di volere che Amedeo Goria si lasci chiamare nonno, infatti, sembra una scelta più che legittima, il fatto di voler imporre il cognome non è qualcosa che è piaciuto al pubblico, che ha trovato la richiesta pubblica fuori luogo. Voi cosa ne pensate?