Guenda Goria incinta, l’annuncio emozionante con Mirko Giancitano

Guenda Goria e Mirko Giancitano in attesa del loro primo figlio, l’annuncio emozionante nel salotto di Caterina Balivo.

Ospiti del salotto de La Volta Buona, Guenda Goria e Mirko Giancitano annunciano commossi a Caterina Balivo e al pubblico di essere in attesa del loro primo figlio e di aver scelto la data delle nozze. Ecco tutti i dettagli.

Guenda Goria e Mirko Giancitano fanno un annuncio sorprendente

Diversi mesi fa, Guenda Goria ha raccontato la paura e lo sgomento di essere finita in ospedale, rischiando la vita per una gravidanza extrauterina, fortunatamente scoperta in tempo. Ora, la figlia di Maria Teresa Ruta ha annunciato, ospite del salotto de La volta buona sulla Rai, di essere in attesa del suo primo figlio con il compagno e futuro marito Mirko Giancitano.

L’ex protagonista del Grande Fratello Vip non ha mai nascosto la sua voglia di maternità e la ricerca di una gravidanza con Mirko, e ora sembra che il suo desiderio si sia trasformato in realtà. La coppia, molto innamorata e unita, ha annunciato che si sposerà il prossimo 16 maggio con una cerimonia romantica, alla presenza di invitati Vip e non. Caterina Balivo, cogliendo l’occasione dell’annuncio del matrimonio, ha voluto anche che la coppia parlasse della gravidanza e Guenda ha confermato, ammettendo che all’altare saranno in tre dato che è in dolce attesa.

Una notizia accolta con entusiasmo dai suoi fan, molto affezionati alla figlia della Ruta dopo la sua esperienza al GF Vip, dove si è rivelata una ragazza buona, di sani principi e molto acculturata. “Sono emozionata perché mi avevano detto che non avrei potuto avere figli naturalmente, sono tre anni che ci proviamo. Era il mio grande sogno! L’ultima gravidanza che ho avuto è stata una tragedia, sono viva per miracolo”, ha ammesso Guenda, molto emozionata e commossa.