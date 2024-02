Milly Carlucci, nuovo show Rai dopo il successo di Ballando con le Stelle

Gossip TV

Milly Carlucci premiata dai vertici di Viale Mazzini. La conduttrice torna su Rai 1 con un nuovo show.

L’ultima edizione di Ballando con le Stelle è stato un vero successo, con ascolti altissimi per la Finale, e la Rai ha voluto premiare l’impegno di Milly Carlucci, una delle sue presentatrici di punta. Per la conduttrice in arrivo un nuovo show, ecco di cosa si tratta.

Milly Carlucci torna su Rai 1 con un nuovo Format

Il successo di Ballando con le Stelle continua ad essere notevole, soprattutto per lo share di oltre il 28% che ha totalizzato per la Finale di questa stagione. Milly Carlucci ha festeggiato soddisfatta il traguardo e il fatto di essere stata ripagata per il suo duro lavoro. La conduttrice è senza dubbio una delle più amate della Rai e porta sempre a casa risultati clamorosi, tanto da aver spinto i vertici di Viale Mazzini ad affidarle un nuovo format.

A lanciare l’indiscrezione è TvBlog che annuncia che il nuovo programma di Milly si chiamerà L’Acchiappa Talenti. Sempre secondo le anticipazioni riportare, questo nuovo programma andrà in onda a maggio, in prima serata, ogni venerdì su Rai 1. Ma come sarà strutturato il format? La giuria dovrebbe essere composta da Simona Ventura, Wanda Nara e Teo Mammuccari e il loro compito sarà quello di giudicare cinque giovani talenti presentati da cinque Vip.

Insomma, tutti gli ingredienti giusti per essere un talent che appassiona il pubblico, anche se c’è il pericolo che lo show si scontri con L’Isola dei Famosi condotta da Vladimir Luxuria, che ha preso le redini del reality show ambientato in Honduras e in onda su Canale 5, che prenderà il via subito dopo la Finale del Grande Fratello e che dovrebbe avere un doppio appuntamento settimanale.