Milly Carlucci: "Le critiche all’Acchiappatalenti? Mi piace sperimentare, Belen Rodriguez contattata l'anno scorso"

Milly Carlucci, intervista da SuperGuidaTv, ha parlato del suo nuovo show di Rai1, L'Acchiappatalenti e ha fatto chiarezza sulla partecipazione di Belen Rodriguez a Ballando con le Stelle.

Milly Carlucci: "Belen Rodriguez? L’abbiamo contattata lo scorso anno per invitarla in qualità di ballerina per una notte"

Il 10 maggio scorso è stata trasmessa la prima puntata un nuovo programma condotto e ideato dalla conduttrice, che forse non è stato accolto come sperava. Nonostante le critiche (alcune delle quali arrivate da Selvaggia Lucarelli, giurata dello storico talent Ballando con le Stelle, timonato proprio dalla Carlucci), la conduttrice non si è di certo persa d'animo e ha voluto ribadire che ogni qual volta si prova a sperimentare un nuovo format, arrivano delle perplessità e un certo scetticismo.

“Da un lato si chiedono novità dall’altro come esci dal tuo seminato piovono critiche - ha dichiarato Milly al portale - Io e il mio gruppo potremmo tranquillamente vivacchiare nella nostra comfort zone: se facessimo in Primavera Ballando con le stelline o Ballando coi campioni i risultati sarebbero certi. Ma ci piace provare cose nuove e proporle al pubblico. Lo abbiamo fatto con Il cantante mascherato che è stato un successo, che ha coinvolto il pubblico più giovane, e lo stiamo facendo ora provando a riscrivere le regole del talent show, puntando l’obiettivo sui talent scout: Gli Acchiappatalenti appunto. Poi c’è il discorso delle campagne organizzate come quella abbastanza squallida e prevedibile che è stata organizzata prima ancora di vedere il programma”.

È emerso che in origine era previsto che Selvaggia Lucarelli facesse parte della giuria del programma. Tuttavia, la Carlucci ha ritenuto opportuno non mescolare i personaggi di "Ballando con le Stelle" con quelli di "L’acchiappatalenti". Parlando dell'ormai consolidato successo di "Ballando", la conduttrice ha confermato di essere già al lavoro per la prossima edizione parlando anche di Belen Rodriguez di cui si è mormorato una sua possibile partecipazione:

“ L’abbiamo contattata lo scorso anno per invitarla in qualità di ballerina per una notte, ma non abbiamo trovato l’incastro di date”.

Un altro argomento toccato è stato il caso di Enrico Montesano, concorrente di una passata edizione del dacing show di Rai1. Montesano è stato espulso per aver indossato una maglietta neofascista e di recente si è detto pentito della sua partecipazione al programma. La Carlucci ha espresso grande stima per l'attore, affermando che fino alla sua espulsione aveva regalato esibizioni emozionanti e che sarebbe lieta di averlo come ospite in una puntata futura.