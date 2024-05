Selvaggia Lucarelli demolisce l’Acchiappatalenti,il nuovo talent show ideato e condotto da Milly Carlucci

Gossip TV

Selvaggia Lucarelli ha stroncato il nuovo show di Rai1, L'Acchiappatalenti.

La serata del venerdì 10 maggio ha visto l'esordio del nuovo show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, l’Acchiappatalenti, che andrà in onda per altre quattro settimane sempre nella serata di venerdì nella rete ammiraglia di Piazza Mazzini. Il debutto del talent è stato visto da 2.667.000 telespettatori, con una media del una media di17,2% di share. La Carlucci è stata battuta dalle soap turche Terra Amara e Endless Love, su Canale 5 volate ben oltre il 18% di share con 3 milioni di telespettatori.

L'Acchiappatalenti: feroci critiche da parte di Selvaggia Lucarelli

L 'entusiasmo attorno al programma è stato mitigato non solo dagli ascolti ma anche una serie di critiche, sia da parte del pubblico che della giornalista Selvaggia Lucarelli. Lo show, che offre un palcoscenico a talenti di vario genere per mostrare le proprie abilità, ha visto protagonisti gli “acchiappatalenti” Francesco Paolantoni, Teo Mammucari, Mara Maionchi, Sabrina Salerno e Wanda Nara. Il concept prevedeva che questi "cacciatori di talenti" scegliessero i partecipanti più promettenti per le loro squadre, competendo poi per ottenere il voto favorevole dei giudici Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e Simona Ventura. Tuttavia, fin dall'inizio, diverse critiche hanno evidenziato la somiglianza del programma con altri format e una presunta debolezza nell'idea complessiva, riflettendo anche sui dati di ascolto che non hanno raggiunto gli obiettivi sperati.

Selvaggia Lucarelli ha espresso il suo parere critico riguardo all'Acchiappatalenti, nonostante abbia riconosciuto che il 17% di share ottenuto non fosse un risultato del tutto negativo. La giornalista ha focalizzato la sua critica soprattutto su alcuni dettagli del programma.

Ha evidenziato, ad esempio, come Wanda Nara, vincitrice dell'ultima edizione di Ballando con le Stelle, sembrasse fuori luogo nel ruolo di giudice. Inoltre, ha ironizzato sulle difficoltà riscontrate da Sabrina Salerno nel suo ruolo di assistente durante un numero di magia, sottolineando come non sia riuscita neanche ad aprire un semplice pennarello. La giornalista ha poi evidenziato alcune esibizioni dei talenti in gara che non hanno soddisfatto le aspettative, con particolare riferimento all'uomo Pulcino (precedentemente conosciuto come Bruco). Ecco il Tweet della Lucarelli:

"Ho recuperato la puntata di Acchiappatalenti, il nuovo programma di Milly Carlucci. Lavorando con lei e con il gruppo, non ho mai scritto nulla per esempio del Cantante Mascherato ma questa volta una cosa la voglio dire. Il 17% mi pare un risultato notevole e non certo disastroso come qualcuno dice. Ballando in alcune edizioni non è andato così lontano da questo risultato, per non parlare di altri programmi che sono costati due reni di Kim Kardashian. Soprattutto considerato il fatto che ho visto una parte del programma e c’erano un pulcino che si spaccava il becco con una telecamera, Wanda Nara che guardava tutto con lo stupore del gatto che guarda l’oblò della lavatrice e Sabrina Salerno che non era in grado di aprire un pennarello"