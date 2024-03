Michelle Hunziker torna single, perché è finita con Alessandro Carollo

Gossip TV

Michelle Hunziker e Alessandro Carollo si sono lasciati. La presentatrice svizzera e l’affascinante osteopata romano si sono mostrati sempre più distanti e ora arriva la conferma dell’addio, ecco perché.

Michelle Hunziker torna single, ecco perché

Michelle Hunziker dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi, protagonista di una querelle social con Chiara Ferragni, ha intrapreso una relazione con l’affascinante osteopata romano Alessandro Corolla. I due sembravano decisamente affiatati, tra weekend in moto e appuntamenti segreti, cercando di rimanere ben lontani dalle telecamere per cercare di mantenere riserbo sulla liaison. Dopo qualche settimana di intensa passione, tuttavia, Michelle ha iniziato ad apparire sempre da sola durante i suoi viaggi, alle Maldive e poi in montagna nella sua amata Svizzera e i fan hanno iniziato a chiedersi se con Carollo non fosse già finita.

La notizia è stata confermata dal settimanale Chi, che ha svelato il motivo della rottura: sembra che fare la spola tra Milano e Roma fosse diventato pesante per la coppia e che la distanza abbia influito sulla rottura definitiva, che sarebbe avvenuta comunque di comune accordo. La conduttrice, come ha scritto anche spesso e volentieri sui suoi social, in questo momento vuole dedicarsi alla famiglia, ovvero alle figlie e al nipotino Cesare che tra poco compirà un anno.

Insomma, Carollo sarebbe capitato in un momento no per l’amore poiché Michelle non avrebbe voluto dare maggiore importanza al rapporto rispetto alla sua quotidianità e al lavoro, che va a gonfie vele con Michelle Impossibile and Friends su Canale 5. Nel frattempo c'è ancora chi, a distanza di tempo, spera nel ritorno di fiamma con Trussardi, dal momento che i due formavano una coppia bellissima e molto ammirata.