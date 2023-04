Michelle Hunziker, le prime foto da nonna con il piccolo Cesare

Gossip TV

Il figlio di Aurora Ramazzotti può contare su una nonna fantastica come Michelle Hunziker: eccoli insieme per la prima volta!

Michelle Hunziker non vedeva l'ora di poter diventare nonna e, infatti, alla prima occasione ha visto il suo nipotino per un pomeriggio di coccole!

Michelle Hunziker: pomeriggio da nonna con il piccolo Cesare!

Su Instagram, la showgirl svizzera condivide spesso momenti di vita quotidiana e non ha mai nascosto la gioia nel diventare nonna: per il piccolo Cesare, il figlio della primogenita Aurora Ramazzotti e di Goffredo Cerza, la showgirl ha persino allestito una cameretta nella sua casa, in modo che il piccolo possa andare a trovarla ogni volta che può.

Così, oggi pomeriggio, ha condiviso sui social le foto di una sorpresa che Aurora e il piccolo le hanno fatto: i due, infatti, sono andati a trovare nonna Michelle e hanno trascorso insieme un pomeriggio all'insegna delle coccole e dell'amore. Su Instagram, Michelle ha pubblicato diversi scatti nelle stories, uno in cui si notano i piedini del piccolo - con la scritta "E ora finalmente...Bebè is in the house" - un'altra con uno dei suoi cani che fa la guardia al piccolo e un'altra foto, in cui si vede la culletta nel quale Cesare dorme.

A corredo della seconda foto, Michelle, con fare protettivo, ha scritto:

"Ora la mamma riposa...ci penso io a te frugolino"

Dimostrandosi così una nonna attenta e che ben comprende, essendo diventata mamma pochi anni fa per la terza volta, quanto possano essere stancanti i primi mesi dopo il parto. Ma da super nonna, Michelle non si tira certo indietro e mentre Aurora riposa bada al piccolo.