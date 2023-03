Michelle Hunziker e le domande su Eros Ramazzotti: "Basta con questi clickbait!"

Gossip TV

La showgirl svizzera Michelle Hunziker ha deciso di dirne quattro dopo le ultime indiscrezioni e articoli su di lei e l'ex marito Eros Ramazzotti. Ecco cosa ha detto.

Michelle Hunziker ha deciso di dirne quattro dopo i numerosi titoli clickbait che sono apparsi sui social e che implicavano che tra lei e l'ex marito Eros Ramazzotti ci fossero stati dei trascorsi recenti.

Michelle Hunziker si sfoga: "Basta clickbait!"

La showgirl svizzera ha iniziato il suo sfogo sui social con una spiegazione di cosa sono i titoli clickbait e di come sia lei che altri colleghi siano stanchi delle fake news che i giornali diffondono su di loro. La showgirl ha rivelato che questo sfogo nasce dai numerosi articoli che ha letto su un eventuale ritorno di fiamma con Eros Ramazzotti, suo ex marito e padre della figlia Aurora, che presto diventerà mamma. Hunziker è stata ospite nello show di Pio e Amedeo Felicissima Sera e lì aveva scherzato con i due comici con alcune domande irriverenti... che però i giornali avevano sfruttato per creare delle storie ad arte su di lei e l'ex marito:

"Per i giornali online il clickbait è necessario a ottenere più pubblicità possibile, facendo incuriosire la gente sui personaggi pubblici. Non a caso moltissimi colleghi e colleghe stanno già facendo delle battaglie, non ultima mia figlia Aurora che non ne può più, sul fatto che spesso vengono riportate delle fake news così chi è curioso clicca e loro riescono ad avere la pubblicità necessaria. Un esempio è stata la mia presenza nello show con Pio e Amedeo, loro sono dei comici, mi hanno posto delle domande irriverenti e ho risposto in modo ironico, era un gioco, ma i giornali online hanno riportato tutt'altro. A me può anche divertire, ma le cose possono anche degenerare e chi fa il mio mestiere sa che spesso sono delle battaglie perse, ma io voglio comunque fare informazione sul mio social, per quelli che pensano ancora che i titoli corrispondano a verità. "

La showgirl ha poi concluso la sua sfuriata rivelando che di certo non si autocensurerà per i titoli clickbait e ha consigliato a tutti i suoi followers di vagliare la veridicità di una notizia, in modo tale da stabilirne la concretezza.