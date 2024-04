Michelle Hunziker deve dire addio al suo show? Ascolti impietosi, rinnovo impossibile

Gossip TV

Michelle Hunziker ha portato nuovamente in scena Michelle Impossibile and Friends, ma lo show non ha avuto il successo sperato e potrebbe non essere rinnovato.

Michelle Hunziker ha portato nuovamente in prima serata su Canale 5 il suo one woman show, insieme ad alcuni ospiti di primo piano e comici che le hanno fatto da spalla in Michelle Hunziker and friends. Il risultato? È stato un fiasco colossale al netto degli ascolti bassi contro la concorrenza inesistente durante la messa in onda, e ora si pensa che il programma non verrà rinnovato dai vertici Mediaset.

Michelle Impossibile non convince, il rinnovo è lontano

Questo sarà un anno di osservazione per i vertitici Mediaset dopo aver fatto grandi cambiamenti nella linea editoriale, ammorbidendo i tratti caratteristici dei programmi più trash, assegnando a nuovi volti programmi rodati da anni, sorprendendo con annunci inaspettati sulla possibile messa in onda di amati reality show. In quest’ottica sembra abbastanza improbabile che Michelle Hunziker veda rinnovato il suo one woman show dopo gli ascolti disastrosi dell’ultima edizione andata in onda su Canale 5.

Il programma della conduttrice svizzera, infatti, non ha funzionato nonostante i tantissimi ospiti di rilievo come Al Bano, Andrea Bocelli, Renato Zero, Gerry Scotti e Diletta Leotta. Al momento della messa in onda dello show condotto da Michelle non c’era alcun competitor degno di nota sulle reti rivali e dunque lo share basso non è giustificato se non ammettendo che al pubblico questo programma non piace più. Ma cosa non ha funzionato? Secondo Platinette, che ha commentato lo scarso risultato portato a casa dalla Hunziker su DiPiù: “Non basta solo cucinare, ma cucinare bene. Bisogna che ci siano delle ottime materie prime”, secondo lui lo show di Virgina Raffaele sarebbe stato nettamente superiore e, soprattutto, questo format non permetterebbe a Michelle, tornata single ufficialmente, di esprimersi al meglio.

Voi siete d’accordo? Certamente il programma potrebbe non essere rinnovato dal momento che si vocifera che Pier Silvio Berlusconi abbia in mente di passare al vaglio molto attentamente i risultati ottenuti dai suoi presentatori e presentatrici per mettere a punto un piano perfetto per i palinsesti del prossimo anno televisivo.