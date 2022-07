Michele Morrone al centro dei pettegolezzi: triangolo proibito per l’attore

Gossip TV

L’affascinante Michele Morrone diviso tra Elena D’Amario e Ludovica Pagani? Il gossip impazza.

Michele Morrone è in procinto di diventare il protagonista di uno dei gossip più bollenti di questa estate. L’attore, dopo strani movimenti social nei confronti di Elena D’Amario, è stato pizzicato insieme alla fidanzata di un noto calciatore.

Michele Morrone tra Elena D’Amario e Ludovica Paganini

Uno degli attori più sexy del momento ha trovato l’amore? La vita privata di Michele Morrone è spesso al centro dei pettegolezzi, anche a causa della riservatezza dell’attore che non fa parola dei suoi flirt e si limita a smentire le voci che ritiene infondate sui social. Qualche settimane fa, Michele è stato pizzicato in compagnia di Elena D’Amario, ballerina professionista di Amici nonché sua ex fiamma. Sembrava che i due fossero pronti a riprovarci, invece Michele ha spiazzato tutti dichiarando che per lui Elena rimane semplicemente una buona amica.

Lei non si è espressa ma poco dopo ha tolto il segui dal profilo Instagram di Morrone, che ha restituito il favore, lasciando i fan interdetti. Come se non bastasse, il settimanale Chi ha segnalato la presenza di Michele e Ludovica Pagani insieme in Puglia. Peccato che la bella influencer sia impegnata, anche se non ufficialmente visti i numerosi tira e molla con il giocatore di calcio El Shaarawy, il quale probabilmente non sarà stato felice di leggere la notizia.

Sempre secondo il settimanale, tuttavia, Ludovica potrebbe essersi pentita dato che, dopo aver lasciato la Puglia, è volata alla Baleari proprio dove si trova El Shaarawy. Cosa sarà accaduto realmente? Morrone ha perso l'occasione con Elena per Ludovica e ora passerà l'estate completamente da solo?