Amici, Elena D’Amario torna a fare coppia proprio con lui! (FOTO)

Elena D’Amario, ballerina professionista di Amici, pizzicata insieme all’ex fiamma e sembra sia nuovamente amore.

Ballerina professionista di Amici, il talent show di Maria De Filippi, ormai da tanti anni e volto amato dai fan del programma, Elena D’Amario è finita al centro del gossip dopo essere stata pizzicata, in atteggiamenti intimi, insieme al suo storico ex fidanzato. È ritorno di fiamma?

Amici, Elena D’Amario ritrova l’amore? Il gossip

Sono passati anni da quando Elena D’Amario lottava per la vittoria tra i banchi di Amici, innamorandosi del cantante Enrico Nigiotti e mostrando al mondo il suo talento, vincendo una borsa di studio per la Parsons e tornando in Italia come ballerina professionista. Elena è uno dei volti più amati del talent show di Maria De Filippi, vuoi per la sua solarità contagiosa vuoi per la sua innegabile bellezza, e non è insolito che la sua vita privata finisca al centro dei pettegolezzi.

Dopo aver messo fine alla relazione con Nigiotti, nel 2019 Elena ha fatto coppia fissa con Michele Morrone, l’attore e protagonista del fenomeno 365 giorni su Netflix, per poi intraprendere un breve flirt con il collega Alessio La Padula. Recentemente, proprio in concomitanza con il secondo capitolo della trilogia erotica che lo vede protagonista, Morrone è stato avvistato con la collega Anna Maria Sieklucka in atteggiamenti molto intimi e confidenziali, tanto da far pensare a tutti che i due facessero coppia fissa. Teoria accreditata, inoltre, dal tatuaggio che è improvvisamente spuntato sulla mano dell’attore e che recitava AMS, ovvero le iniziali della collega.

Peccato che, a dispetto di quanto sostenuto da tutti, Michele non faccia affatto coppia con la Sieklucka, ribadendo che le iniziali sulle sue mani sono dedicate alle sorelle e non all’attrice polacca. Effettivamente, a distanza di poche settimane da questo chiarimento, Michele si è mostrato con disinvoltura al fianco di Elena D’Amario, intanto a passeggiare le il centro di Pescara mano nella mano con la ballerina di Amici. È ritorno di fiamma? I due diretti interessati al momento non si sono esposti a proposito della segnalazione fatta da Deianira Marzano sui social, ma i loro fan sperano di vederli di nuovo insieme.

