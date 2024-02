Melissa Satta e Matteo Berrettini, storia al capolinea: ecco perché si sono lasciati

Gossip TV

È finita la favola d’amore di Melissa Satta e Matteo Berrettini. Ecco perché i due hanno deciso di interrompere la loro relazione.

Melissa Satta e Matteo Berrettini sempre più distanti. I fan notato nuovi dettagli e ora spunta il gossip sui motivi che avrebbero portato la coppia a lasciarsi, prendendo strade diverse dopo una coinvolgente storia d’amore.

Melissa Satta e Matteo Berrettini, ecco perché si sono lasciati

Da diverse settimane, il popolo del web aveva notato strani movimenti social tra Melissa Satta e Matteo Berrettini, una delle coppie più chiacchierate degli ultimi tempi. I due si sono lasciati? Sembra proprio che, nonostante un grande feeling e un sentimento molto forte, Melissa e Matteo abbiano scelto di prendere stradi differenti, mettendo fine alla loro intensa love story. A svelare le cause che hanno portato la coppia alla rottura definitiva ci ha pensato il settimanale Oggi, che svela cosa è successo.

Sembra che Satta volesse dal campione di tennis qualche certezza in più sul futuro, sperando di mettere su famiglia molto presto mentre Berrettini, ancora giovane e nel pieno della sua carriera, non si è sentito di darle queste certezze e di mettere in pausa la sua vita professionale per dedicarsi alla famiglia. Insomma, tra i due non vi sarebbero stati gli stessi intenti e per questo la love story si è consumata senza possibilità di ritorno di fiamma.

Nonostante il gossip impazzi, i due diretti interessati non hanno ancora confermato la rottura, ma si limitano a pubblicare contenuti su Instagram mostrandosi più distanti che mai. Niente sorpresa dell’ultimo minuto al compleanno dell’ex Velina, neppure qualche bouquet per San Valentino che Melissa ha trascorso in montagna, sciando e divertendosi sulla neve con l’adorato figlio Maddox.