Melissa Satta e Matteo Berrettini:è polemica per la foto insieme, ma interviene Juliana Moreira!

Melissa Satta e Matteo Berrettini sono stati paparazzati insieme a Miami e la foto ha scatenato un putiferio, ma a sostegno della coppia è arrivata Juliana Moreira, storica amica dell'ex velina. Vediamo insieme cosa ha detto!

Melissa Satta e Matteo Berrettini escono ufficialmente allo scoperto con alcune foto insieme: i due sono stati, infatti, paparazzati insieme lungo le strade di Miami, dove l'ex velina si è recata per stare accanto al compagno, impegnato in un tornero di tennis. Anche la stessa showgirl ha condiviso la prima foto insieme sul suo account social, scatenando, tuttavia, diversi commenti negativi.

Melissa Satta e Matteo Berrettini, la loro storia è presa di mira dagli haters ma Juliana Moreira si schiera in loro difesa!

Matteo Berrettini era impegnato a giocare nella competizione Master 1000 Miami, dalla quale però è stato eliminato da Mackenzie McDonald dopo due ore di gioco. Il misero risultato ottenuto è stato da molti haters imputato a Melissa Satta, che starebbe "distraendo" con la sua presenza il tennista italiano. Infatti, tra i commenti si legge un vergognoso "la verità è che stai rovinando un buon atleta, perché sei egoista". In realtà, già Berrettini, intervistato da La Repubblica aveva chiarito come non apprezzasse questi commenti e che in molti così sminuivano una relazione che per lui è molto importante.

La coppia si è conosciuta grazie ad amici in comune e si frequentano da diversi mesi, ma solo ora Melissa Satta e Matteo Berrettini sono usciti allo scoperto con la prima foto pubblicata dalla showgirl sul suo account Instagram e che li ritrae felici, mentre si rilassano sulle spiagge di Miami. In difesa della coppia, inoltre, si è schierata Juliana Moreira, amica storica di Satta, la quale ha voluto sfruttare i social per lanciare un messaggio di incoraggiamento alla coppia, commentando la foto in questione:

"Melissa e Matteo siete meravigliosi, punto e basta. Vi lovvo e vi auguro tutta la felicità del mondo. E a voi che augurate solo cattiverie, ricordatevi che ognuno dà al prossimo solo quello che ha dentro, quindi, fatevi un esame di coscienza e curatevi, perché il vostro veleno sarà tossico solo per voi stessi. Peace and love."