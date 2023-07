Meghan Markle ospite a Sanremo 2024? ''Amadeus vuole portarla all’Ariston''

Gossip TV

Giungono scottanti indiscrezioni sulla nuova edizione del Festival di Sanremo. Amadeus vorrebbe Meghan Markle come ospite speciale ed è disposto a spendere tantissimo.

C’è grande attesa per la nuova edizione del Festival di Sanremo, sebbene manchino ancora diversi mesi. Si rincorrono diverse indiscrezioni sul cast dei cantanti, sulle co-presentatrice e soprattuto sugli ospiti internazionali. Spunta il nome di Meghan Markle, la discussa Duchessa del Sussex. Ecco cosa avrebbe fatto di folle Amadeus per averla sul palco dell’Ariston.

Festival di Sanremo, arriva Meghan Markle?

Amadeus torna sul palco del Festival di Sanremo in veste di presentatore e direttore artistico. Il successo raccolto con le ultime edizioni ha portato la Rai a chiudere un occhio sulla problematica esibizione di Blanco, che è finito su tutti i giornali dopo aver distrutto le rose che abbellivano il palco dell’Ariston, in preda alla frustrazione a causa di una cuffia malfunzionante. Per non parlare poi del bacio in diretta tv tra Fedez e Rosa Chemical, la faccia sconvolta della moglie Chiara Ferragni e la conseguente lite tra i due coniugi più famosi d’Italia.

Insomma, Amadeus ha avuto diversi problemi da risolvere ma non sembra essere pronto ad arrendersi alle malelingue, al contrario sta già lavorando alla nuova edizione della kermesse musicale e si vocifera che abbia messo gli occhi su un’ospite internazionale di primo livello. Stiamo parlando della discussa Duchessa del Sussex, Meghan Markle, ormai cittadina americana dopo aver lasciato definitivamente l’Inghilterra insieme al marito Harry. Lui, recentemente, è finito su tutti i giornali per la pubblicazione della autobiografia scandalo Spare, rivelando segreti della Corona che fanno riflettere ma che hanno trovato scarso apprezzamento nella critica letteraria.

Stando a quanto riportato da Dagospia, Amadeus avrebbe voluto Meghan già nella scorsa edizione al punto di volare in Inghilterra per incontrarla e convincerla ad essere sua ospite. La trattativa, tuttavia, non è andata in porto a causa del cachet decisamente oneroso che l’attrice americana avrebbe voluto. Visto il cambiamento di rotta, la morte della Regina Elisabetta e gli ultimi accordi saltati per la coppia reale, Markle potrebbe ricredersi e accettare la proposta di Amadeus? Nel frattempo circolano voci anche sulla presenza di Can Yaman, che dovrebbe assolutamente essere tra gli ospiti dell’evento. Il divo turco non si sbottona sui prossimi impegni lavorativi, ma non nega neppure la chiamata di Ama: cosa accadrà?