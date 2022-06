Mediaset prende una decisione drastica su Grande Fratello Vip e Isola dei Famosi: in arrivo un nuovo Reality Show

Gossip TV

Sembra che Mediaset voglia riportare La Talpa su Canale5 subito dopo il Grande Fratello Vip, e contemporaneamente a L’Isola dei Famosi.

Sembra proprio che Mediaset abbia una bella sorpresa in serbo per i telespettatori di Canale5, amanti dei reality show. Dopo la fine della prossima stagione televisiva del Grande Fratello Vip, e in contemporanea con la messa in onda della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, il prossimo anno andrà in onda La Talpa, programma cult del primo decennio degli anni Duemila.

Mediaset introduce La Talpa tra Isola e Gf Vip

Si prospetta un anno di grandi cambiamenti in casa Mediaset, dopo alcune rinunce che sono costate care, come quella a Temptation Island. Il Biscione ha inaugurato una scia vincente di reality show su Canale5, costituta dal Grande Fratello Vip e da L’Isola dei Famosi, che parte poche settimane dopo la fine del programma condotto da Alfonso Signorini. Anche il prossimo anno, a differenza di quanto ripotato da alcuni gossip, Ilary Blasi sarà al timone dello show ambientato in Honduras, ma non sarà questo l’unico programma ad andare in onda con strisce quotidiane e prime serata su Canale5.

Sembra, stando a quanto riportato da Tv Blog, che le trattative per acquisire i diritti de La Talpa, storico reality show che ha chiuso i battenti nel 2008, siano ormai concluse e che Piersilvio Berlusconi mediti di dare un scossone alla rete, inserendo il programma in contemporanea alla messa in onda de L’Isola dei Famosi, dove Mercedesz Henger è stata presa di mira da due naufraghe. In questo modo, Ilary avrebbe a disposizione solamente il lunedì e quindi il prolungamento sarebbe d’obbligo, dato che le eliminazioni e i nuovi ingressi potranno avvenire esclusivamente una volta a settimana, mentre La Talpa conquisterà il giovedì e una striscia quotidiana, oltre che al consueto spazio sul sito dedicato dove potremmo osservare le vicende di concorrenti.

Al momento, ribadiamo, si tratta di una semplice ipotesi ma sembra essere ad oggi quella più concreta, dato che è impensabile sfruttare un format come quello de La Talpa per la stagione estiva. Quel che è certo è che né Signorini né la Basi sono stati messi in discussione dalla rete, che apprezzano i picchi di share dei loro programmi.