Isola dei Famosi, i dubbi di Estefania Bernal e Maria Laura De Vitis su Mercedesz Henger: "Non è stata coerente"

Estefania Bernal e Maria Laura De Vitis prendono le distanze da Mercedesz Henger, ecco cosa è successo a L'Isola dei Famosi.

Manca poco alla semifinale de L'Isola dei Famosi, che andrà in onda stasera lunedì 20 giugno 2022 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa in Honduras, Mercedesz Henger è finita nel mirino delle sue compagne di gioco, Estefania Bernal e Maria Laura De Vitis.

Mercedesz Henger nel mirino di Estefania Bernal e Maria Laura De Vitis

Il comportamento assunto da Mercedesz Henger nei confronti di Edoardo Tavassi non sembra convincere Estefania Bernal e Maria Laura De Vitis. Nel daytime di ieri de L'Isola dei Famosi, infatti, le due naufraghe hanno espresso i loro dubbi e perplessità sulla figlia di Eva Henger e sul suo interesse per il fratello di Guendalina.

Io non ho capito perché Mercedesz è salita sulla barca con Edoardo, abbracciandolo dopo che stamattina si erano scannati - ha confessato Maria Laura - Io da donna, se un uomo mi avesse detto quello che ha detto a Mercedesz, mi sarei accertata che comunque veniva portato via perché stava male, assolutamente. Però abbracciata a lui e accompagnarlo mi è sembrato un po’ troppo perché stamattina era molto arrabbiata. Va bene la salute, però un conto è accertarsi che stia bene, un conto è avvinghiarsi. Che poi forse lei era l’ultima persona che Edoardo voleva in quel momento. A questo punto mi sento presa in giro. Io le ho consigliato che quando deve parlare con Edo di cose importanti, serie, deve farlo senza telecamere. E invece lei ha fatto l’opposto.

A fare eco all'ex Pupa de La Pupa e il Secchione Show la bella Estefania: "Io ho visto le immagini ed erano un po’ imbarazzanti. Non è stata coerente". Ricordiamo che stasera andrà in onda la semifinale de L'Isola dei Famosi e scopriremo anche il destino di Edoardo, portato in infermeria per problemi seri al ginocchio. Il naufrago tornerà in gioco o sarà costretto ad abbandonare il programma?

