Gossip TV

Volano stracci tra Wanda Nara e Mauro Icardi: il calciatore pubblica su Instagram una serie di messaggi con la (ex?) moglie, definendola "tossica".

Dopo l'annuncio di Wanda Nara sulla fine del suo matrimonio con Mauro Icardi e i recenti rumors dei media argentini circa una relazione dell'imprenditrice argentina con il rapper L Gante, l'attaccante del Galatasaray ha pubblicato su Instagram una serie di screenshot di una chat WhatsApp con la Nara.

Mauro Icardi pubblica le chat private di WhatsApp con Wanda Nara: “Sei tossica”

L'intento dell'ex capitano dell'Inter sembrava quello di voler smaschera la (ex?) moglie, facendo presente che quest'ultima continua a cercarlo nonostante abbia comunicato la fine del loro matrimonio.

”Ti sto chiamando mi puoi rispondere? Dove sei? Con chi sei? Domani prendo un aereo per le foto in Uruguay“ scrive Wanda alla quale lui risponde:

"Sono davvero solo e non vedo perché dovrei darti delle spiegazioni. Vuoi organizzarmi la vita anche da separato?”

Perché sei un falso! Sia da sposato che da single. Non vuoi dirmi dove sei perché sei un furbo. Me ne vado a letto visto che non mi rispondi“. ha replicato l'argentina.

Mauro Icardi ha chiuso poi la conversazione con un: “Io bugiardo? Allora siamo uguali. Che tossica sei!”

"Non me lo vuoi dire? Ok, peggio per te" minaccia la Nara. "Tossica livello 1000" ripete ancora il calciatore argentino.

Ma non è affatto finita qui perché tutte le stories in questione sono state cancellate e Icardi ha pubblicato un screen che mostra Wanda in videochiamata accompagnato dalla scritta: "Ti amo Toxi'.