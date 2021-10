Mauro Icardi chiede perdono pubblicamente a Wanda Nara

Gossip TV

Il calciatore argentino su Instagram: "Quanto fa male ferire i tuoi cari..."

Nuova puntata della telenovela argentina con protagonisti Wanda Nara e Mauro Icardi. Nelle ultime ore, il calciatore del PSG, ha condiviso un post su Instagram che lo ritrae insieme alla moglie accompagnato dalle seguenti parole: "Gracias mi amor por seguir confiando en esta familia hermosa, gracias por ser el motor de nuestras vidas. ❤️ Te Amo ❤️. Cuanto duele lastimar a tus seres queridos. Solo sanas cuando tenes el perdón de a quiénes heriste", Grazie amore mio per aver continuato ad avere fiducia in questa bellissima famiglia, grazie per essere il motore delle nostre vite. Ti amo. Quanto fa male ferire i tuoi cari, guarisci solo quando hai il perdono di chi hai ferito", ha scritto il calciatore l'argentino. Nessuna replica da parte della Nara, almeno per il momento, ma le parole di Icardi sembrano più che mai eloquenti. Il calciatore pare sia stato perdonato e il divorzio (stando a quanto riferito dai media locali) scongiurato.

Per chi si fosse perso le puntate precedenti, tra Icardi e la Nara è impazzato il gossip su un presunto tradimento. La procuratrice argentina, ex opinionista del Grande Fratello Vip, ha tuonato su Instagram parole durissime contro una figura femminile sfascia famiglie. I media argentini sono riusciti a dare un nome e un cognome alla donna: la 29enne Maria Eugenia Suarez, attrice, cantante e pare grande amica di Wanda.

Poche ore il post della Nara, Icardi ha lasciato Parigi e si è recato a Milano interrompendo gli allenamenti con la squadra, "per motivi familiari". Successivamente, è emerso un post sempre di Icardi che lo ritraeva con la moglie mentre quest'ultima ha immortalato sui social la sua mano senza la fede nuziale. La ciliegina è arrivata con la pubblicazione delle chat private tra il calciatore e la Suarez e la notizia che il tradimento sia stato scoperto tramite le indagini di un investigare privato assunto dalla Nara. Da ieri, sembra essere tornato il sereno sulla coppia e la loro numerosa famiglia. Wanda ha infatti tre figli avuti dalla precedente relazione con il calciatore Maxi Lopez e due figlie nate dal matrimonio con Icardi.