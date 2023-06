Mauro Coruzzi, prima volta in tv dopo l'ictus: "Non ho parlato per un mese"

Gossip TV

Ospite da Mara Venier a Domenica In, Mauro Coruzzi - alias Platinette - ha raccontato la sua vicenda dopo l'ictus che l'ha colpito. Ecco cosa ha raccontato.

Mauro Coruzzi è stato ospite per la prima volta in tv, da Mara Venier, dopo essere stato colpito da un ictus a metò marzo: il conduttore ha svelato le difficoltà a cui è andato incontro in questo periodo e ha svelato come sta oggi.

Mauro Coruzzi ospite da Mara Venier: "Per un mese non ho parlato"

Coruzzi, in arte Platinette, è stato ospite per la prima volta in tv a Domenica In, ieri 11 giugno, dove ha raccontato alla conduttrice Mara Venier come sta oggi e quanto sia stato complesso il percorso di riabilitazione. Lo scorso 14 marzo era stato colpito da un ictus e ricoverato d'urgenza all'ospedale Niguarda, aggiornando appena possibile i fan e i colleghi preoccupati delle sue condizioni di salute.

Oggi, sta ancora affrontando la riabilitazione, grazie alla fisioterapia e alla logopedia ha recuperato quasi del tutto la sua capacità di parlare. A Mara Venier ha svelato:

"Riesco a muovermi, ma con moderazione. I passi sono lenti, non uso perfettamente la parte sinistra. Sto recuperando alla velocità della luce il linguaggio, per un mese non ho parlato, scrivevo, potevo fare solo quello. Ancora, incespico, soprattutto, in situazioni così. Ma un miglioramento c'è."

L'opinionista ha ringraziato Mara Venier per averlo voluto come ospite e anche la vicinanza dimostratagli:

"L'anno prossimo facciamo Domenica In? Oramai è Domenica Mara. La capacità che hai di ascoltare, entrare in empatia con le persone è un valore aggiunto."