Platinette, dopo l'ictus torna per la prima volta sui social: ecco come sta

Mauro Coruzzi, in arte Platinette, è stato colpito da un ictus ischemico lo scorso 14 marzo ed è tornato ora sui social per condividere con i fan un aggiornamento sulle sue condizioni di salute.

Lo scorso 14 marzo, Mauro Coruzzi - in arte Platinette - è stato colpito da un ictus ischemico e ricoverato d'urgenza per un'operazione salvavita. Il conduttore è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano, dove è ancora ricoverato. Tuttavia, qualche ora fa, ha condiviso sui social un aggiornamento delle sue condizioni di salute, pubblicando una foto sul suo profilo Instagram, mostrandosi ai fan per la prima volta da quando è stato colpito dal malore.

Platinette, la foto su Instagram rassicura i fan della sua ripresa

La foto è stata scattata dal letto d'ospedale dove Mauro Coruzzi è ancora ricoverato e mostra il conduttore disteso nel letto, insieme a un'amica, mentre accennano a mandare un bacio ai followers. La notizia del suo malore ha scosso il mondo dello spettacolo, tanto che in molti si sono affrettati a scrivergli messaggi di pronta guarigione, come quelli di Elena Sofia Ricci e Francesco Arca, in attesa di vederlo ritornare con il suo humor tagliente e la sua inconfondibile ironia.

Il suo agente ha rivelato che la tempestività dei soccorsi ha permesso al conduttore di salvarsi, come specificato in questa nota del 17 marzo:

"Fortunatamente è stato soccorso in maniera tempestiva e questo ha dato modo di poter agire subito dal punto di vista terapeutico."

Anche Marco Liorni, conduttore del programma di Rai 1 Italia Sì, dove Mauro Coruzzi interviene come ospite fisso in numerose occasioni, arrivando anche ad affiancare Liorni nella conduzione da gennaio 2020, ha voluto condividere un pensiero per l'amico e collega e nella puntata andata in onda sabato 25 marzo ha dichiarato che a breve Platinette avrebbe iniziato la riabilitazione molto presto.