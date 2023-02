Maurizio Costanzo, Sabrina Ferilli torna in Italia per stare accanto a Maria De Filippi

Gossip TV

Sabrina Ferilli volo diretto da Tokyo alla capitale per poter stare accanto alla sua più grande amica, Maria De Filippi dopo la dolorosa e improvvisa scomparsa di Maurizio Costanzo.

Sono centinaia i volti e le personalità anche politiche che in queste ultime ore stanno e continuano a dare omaggio a Maurizio Costanzo, una delle figure più importanti del giornalismo, della cultura e della televisione italiana, che si è spento all’età di 84 anni lo scorso 24 febbraio, lasciando un vuoto incolmabile alle tante persone che lo hanno conosciuto e amato.

Oggi, domenica 26 febbraio fino alle ore 18 sarà ancora aperta la camera ardente presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio per dare un ultimo saluto al giornalista. In queste ultime ore sono arrivati tantissimi noti volti per rendere omaggio al giornalista, da Fiorello a Mara Venier e naturalmente anche Maria De Filippi insieme al figlio adottivo Gabriele. La conduttrice pavese, in abito scuro e con gli occhiali da sole, è apparsa molto provata e sta vivendo ore particolarmente dolorose per l'improvvisa perdita del marito.

Una delle più grandi amiche di Maria, Sabrina Ferilli, il giorno della scomparsa di Costanzo era in Giappone per lavoro e poche ore fa, ha informato del suo rientro in Italia. "Arrivo", ha scritto l'attrice romana postando una foto in aeroporto a Tokyo. Il rientro della Ferilli e il messaggio, sono tutti sicuri, è rivolto proprio alla De Filippi e al desiderio di Sabrina di starle accanto in un momento così difficile.

La cerimonia funebre si svolgerà domani, lunedì 27 febbraio alle ore 15 preso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo, a Roma. A partire dalle 14 su Canale 5, Verissimo in collaborazione con TG5, seguirà in diretta i funerali solenni di Maurizio Costanzo. La diretta sarà condotta da Silvia Toffanin e documenterà minuto per minuto l’ultimo saluto a Costanzo. Lo speciale avrà in collegamento da Roma gli inviati Dario Maltese e Susanna Galeazzi e ospiti in studio a Milano Cesara Buonamici e Katia Ricciarelli.