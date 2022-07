Maurizio Costanzo rivela il nome del programma TV che più preferisce guardare

Gossip TV

No, il veterano conduttore Maurizio Costanzo non cita uno dei programmi della moglie Maria De Filippi quando parla delle sue preferenze da spettatore.

Maurizio Costanzo è tra i decani della TV. Ormai non si contano più gli anni di attività, tanti sono, per questo autore, presentatore TV, conduttore radiofonico, giornalista e accademico. Nato nel lontano 1938 a Roma (il prossimo 28 agosto compirà 84 anni), iniziò a lavorare come cronista a soli 18 anni nel 1956 per il quotidiano Paese Sera. È del 1963 l'esordio come conduttore radiofonico, un ruolo che sta svolgendo tutt'ora per Radio 101 con il programma Faccia finta che..., insieme a Carlotta Quadri.

Innumerevoli le sue attività professionali nel corso del tempo, ma è con il Maurizio Costanzo Show, da lui creato e condotto, che lascia un indelebile traccia nella storia della TV italiana. Si tratta del talk show più longevo della televisione italiana con oltre 4470 puntate dal 1982 al 2009 e dal 2015 ad oggi. Con questo curriculum e la vasta conoscenza del media televisivo, non sarebbe interessante sapere quali programmi il conduttore sia solito guardare?

Maurizio Costanzo: il programma TV preferito dal conduttore

In una recente intervista con Nuovo TV, Maurizio Costanzo ha risposto alla domanda relativa a quali programmi televisivi preferisca. Naturalmente era lecito aspettarsi che il conduttore citasse uno dei tanti show della moglie Maria De Filippi. Invece questo è quanto ha risposto:

"The Voice Senior è tra i programmi che guardo con più piacere. Adoro la musica e dunque veder cantare bellissimi brani è per me emozionante. E lo è ancora di più in questo caso visto che a salire sul palco sono artisti sconosciuti, gente che non ha sfondato nel mondo della musica, ma che ha mantenuto viva la passione pur facendo tutt’altro nella vita."

Pratica chiusa da parte di Costanzo con il programma della concorrente RAI condotto da Antonella Clerici.