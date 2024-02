Matteo Berrettini: 'Io e Melissa Satta non stiamo più insieme, quello che posso dire è che.."

Gossip TV

Dopo varie indiscrezioni, il tennista Matteo Berrettini, nel corso di una conferenza stampa sulla piattaforma Zoom, ha confermato la fine della sua relazione con la l'ex Velina Melissa Satta.

Matteo Berrettini: "Io e Melissa non stiamo più insieme. Non è successo niente di particolare. La devo ringraziare per questo anno vissuto insieme"

"Melissa Satta? Immaginavo la domanda. Io e Melissa non stiamo più insieme. Abbiamo avuto un rapporto bellissimo e intenso di grande stima. Non andrò oltre questo. Non è successo niente di particolare. La devo ringraziare per questo anno vissuto insieme" ha dichiarato lo sportivo romano.

Dopo l'infortunio che lo ha tenuto praticamente fermo dagli ultimi Us Open, il tennista ha parlato del suo prossimo rientro in campo che avverrà a Phoenix, torneo dell'Atp che l'ha visto trionfare nel 2019:

"Volevo ringraziare tutti per pazienza e rispetto che mi avete riservato in questi mesi che non ho giocato. il rientro in campo sarà a breve, sto bene mi sono preso il tempo necessario per rientrare al massimo e fare una bella annata. Sono stati mesi complicati in cui non sono riuscito a fare quello che amo di più, giocare e competere, sono stati mesi complicati perché rispetto al passato ho accettato meno questa cosa. Ho avuto difficoltà a sentirmi giocatore e lo ho espresso anche fuori dal campo. Ora è tutto superato mi sento bene fisicamente e mentalmente, ho tanta voglia di sentirmi di nuovo giocatore. sento una bella energia nell'aria. Ciò che mi interessa è tornare a competere con i migliori. Non andrò a Indian Wells ma partirò da Phoenix e Miami e poi ci sono i tornei sulla terra rossa"

Betterini ha poi parlato di Jannik Sinner, attualmente terzo nel ranking ATP, dopo i recenti successi all'Australian Open e l'ATP 500 di Rotterdam:

"Sinner ha detto che vorrebbe avere il mio servizio? Non sapevo che avesse detto queste parole, ma direi che sta servendo molto bene. Cosa gli ruberei? La risposta. Credo che ha tantissime qualità ma a Malaga dal vivo era una cosa impressionante». «Secondi me sarà uno dei favoriti obbligati anche a Wimbledon - ha aggiunto Berrettini - anche perché lo scorso anno è arrivato in semifinale. È un torneo dove anche io spero di fare bene perché ci tengo molto e vorrei andare avanti il più possibile"