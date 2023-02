Martina Colombari e Billy Costacurta nella prima intervista di coppia: l'incontro 27 anni fa, il segreto del loro amore

Gossip TV

Billy Costacurta e Martina Colombari hanno parlato, al Corriere della Sera, del modo in cui si sono conosciuti e del segreto di un affetto che non è mai venuto meno, forse per una grande diversità di carattere che si è rivelata uno stimolo.

Una delle più belle storie d’amore fra personaggi contemporanei famosi è quella fra Billy Costacurta e Martina Colombari, lui ex calciatore del Milan e lei ex Miss Italia. I due stanno insieme da ben 27 anni e hanno rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui hanno ripercorso le tappe, per così dire, del loro amore.

Billy e Martina: il primo incontro nel '96 e lo zampino di Giorgio Armani

A parlare del modo in cui la Colombari e Costacurta si sono conosciuti è stato quest’ultimo, che ha cominciato dicendo: “Lo devo raccontare io”. Così ha spiegato che nel 1996 un suo amico era al telefono proprio con Martina, e lui ha preso la cornetta e i due hanno scambiato qualche parola. Dopodiché si sono incontrati al ristorante. Costacurta e Christian Panucci (ex calciatore e allenatore) erano insieme a ben 7 modelle e, guarda caso, al tavolo accanto era seduta Martina con la mamma e la zia. La mamma - e qui a prendere la parola è stata Martina - ha detto ad alta voce: “Ma lui è quel bel giocatore del Milan?”. È stato così che il bel giocatore del Milan ha chiamato Giorgio Armani per chiedergli un posto in prima fila a una sua sfilata sapendo che la Colombari sarebbe stata presente.

Il segreto di un amore che dura da 27 anni

Ma come fanno Billy Costacurta e Martina Colombari a essere ancora tanto innamorati? Forse la risposta a questa domanda sta nelle loro diversità. Martina è romagnola, estroversa, curiosa e socievole, mentre Billy è “Un po’ bacchettone, un soldato austro-ungarico”. La Colombari ha poi detto che lei e Costacurta sono come il bianco e nero, che insieme formano il grigio. A tenerli uniti è anche la voglia di non partecipare a molti eventi mondiali. Pur essendo delle celebrità, entrambi preferiscono passare le vacanze estive a Riccione o all’Alpe di Siusi, che hanno scoperto di recente. In ogni modo, il vero collante fra loro è il figlio Achille, ora diciottenne.

Martina e le WAGS

Martina Colombari ha voluto parlare anche del suo complicato rapporto con le WAGS, ovvero le mogli o compagne di calciatori famosi. Ha narrato che all’inizio la guardavano male, perché erano amiche della moglie di Costacurta. E poi la Colombari era già molto conosciuta, e se assisteva alle partite di calcio del suo boyfriend, tutti parlavano di lei. Forse le WAGS guardavano in cagnesco Martina perché erano invidiose della sua bellezza. A 47 anni Martina Colombari è ancora bellissima, ma è maturata, e quindi saprebbe difendersi alla grande dalle malelingue.

Costacurta ha infine detto che, siccome Martina ama tanto Milano, difficilmente si sposteranno, ma che la morte di Gianluca Vialli e di Sinisa Mihajlovic gli ha fatto venir voglia di uscire dalla sua confort zone e di godersi un po’ di più la vita.