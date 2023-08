Marracash durissimo contro Morgan: "Non mi nominare mai più"

Gossip TV

Il rapper ha tuonato contro il cantautore dopo che quest'ultimo lo ha tirato in ballo nel corso di un evento musicale dedicato a Franco Battiato.

Il cantautore Marco Castoldi in arte Morgan è finito al centro di una bufera mediatica dopo gli insulti riservati al pubblico presente nel corso di un evento dedicato a Franco Battiato.

Marracash: "Morgan, bella per te che ancora riesci a farti pagare da una tv...."

Nel corso della serata nella splendida cornice del Parco archeologico di Selinunte, Morgan si è scagliato duramente contro i presenti dopo che alcuni di loro gli hanno chiesti di eseguire le canzoni di Battiato.

"Siete dei bifolchi... non sapete chi sono. Non avete la sensibilità per capire la musica. Cosa venite a fare, fate ridere.... Andate a vedere Fedez, Marracash.... Siete dei bifolchi, avete pagato ma non sapete chi sono. Rispettate quello che state vedendo: è arte". Il turpiloquio dell'arista è andato avanti per diversi minuti e Morgan ha anche insultato uno spettatore rivolgendosi un insulto omofobo. Un episodio assai spiacevole per il quale il pubblico sta chiedendo a gran voce l'espulsione del controverso artista nella prossima edizione di X Factor, il talent show musicale in cui Morgan dovrebbe ricoprire nuovamente il ruolo di giudice.

Anche se Castoldi si è prontamente scusato per le sue dichiarazioni, ci sono state molte reazioni di volti noti che hanno condannato le sue ultime esternazioni. Tra questi, Selvaggia Lucarelli, i Pinguini Tattici Nucleari e lo stesso Marracash tirato in ballo dal cantautore.

Il rapper ha condiviso una Ig Stories con parole tutt'altro che lusinghiere nei confronti di Morgan:

"Morgan, bella per te che ancora riesci a farti pagare da una tv, o dai promoter che ci cascano. Ma mentre gratti gli ultimi soldi non mi nominare mai più”