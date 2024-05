Maria Esposito pubblica un video (poi rimosso) dove viene maltrattato un pesciolino rosso: web in rivolta

Gossip TV

Maria Esposito, nota per il suo ruolo di Sara Ricci della serie cult Mare Fuori, è al centro di una bufera mediatica per un assurdo e insensato video con un protagonista un pesciolino rosso tirato fuori dall'acqua per fare uno scherzo.

Maria Esposito alias Sara Ricci di Mare Fuori pubblica un video in cui viene maltrattato un pesce

Procediamo con ordine. L'attrice partenopea ha condiviso su TikTok un video che ha sollevato un'ondata di indignazione tra gli utenti. Nel filmato, si vede la sorella di Maria che, scherzando, insegue la madre con un pesciolino rosso in mano, fingendo di lanciarlo contro di lei. Durante la confusione, il pesciolino cade a terra, causando preoccupazione nel padre per la sua possibile morte, mentre Maria, la protagonista di "Mare Fuori", ride in maniera inappropriata. Per fortuna, la sorella dell'attrice è riuscita a rimettere il pesciolino nella sua boccia, permettendogli di riprendersi. Tuttavia, gli utenti non riescono a dimenticare le risate di Maria mentre riprendeva il pesciolino in difficoltà sul pavimento, invece di intervenire immediatamente per salvarlo.

La Esposito è stata immediatamente bersagliata da critiche feroci. In pochi minuti, il video ha ricevuto un numero enorme di commenti negativi, costringendo l'attrice a eliminarlo rapidamente. Tuttavia, come spesso accade sul web, niente passa inosservato. Nonostante la giovane attrice abbia rimosso il video poco dopo la pubblicazione, qualcuno lo aveva già salvato e lo ha condiviso su vari social media. Molti hanno trovato il gesto estremamente irrispettoso, evidenziando che un pesciolino rosso non dovrebbe essere trattato come un giocattolo. Ancora oggi, persone famose non si rendono conto della leggerezza di alcuni gesti tanto da filmarli anche e cercare consensi. E se non arrivano, puntualmente rimuoverli, chiedendo magari scusa inutilmente.