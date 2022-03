Maria De Filippi riceve il disperato appello di Pamela Prati

Gossip TV

Pamela Prati torna a parlare a distanza di anni dallo scandalo Mark Caltagirone, tirando in ballo Maria De Filippi e Alfonso Signorini.

Pamela Prati è pronta a tornare sotto la luce dei riflettori, questa volta facendo parlare i suoi meriti professionali e non lo scandalo Mark Caltagirone, che ancora aleggia prepotentemente sulla sua carriera. La showgirl non ha nascosto di aver lanciato un accorato appello a Maria De Filippi, nella speranza che la presentatrice l’accogliesse in uno dei suoi programmi nel momento di difficoltà maggiore.

Pamela Prati chiede aiuto a Maria De Filippi

Non è facile rialzarsi dopo uno scandalo di proporzioni epiche, come quello che ha colpito Pamela Prati dopo che la verità su Mark Caltagirone è emersa del tutto. La showgirl vorrebbe tornare a catalizzare l’attenzione del pubblico sulla sua carriera, sfuggendo ai pettegolezzi, ora che è rimasta a piedi e non vede la luce dei riflettori da fin troppo tempo. Prati non ha nascosto di aver trascorso un momento molto difficile a livello lavorativo, e di aver chiesto a Maria De Filippi di darle una mano nel momento del bisogno, essendo lei la regia dei programmi di Canale5.

“In un momento di vuoto le ho scritto per cercare un aiuto umano. Voglio lavorare, non voglio nessun regalo. L’ho fatto con grande umiltà, non bisogna vergognarsi di chiedere aiuto. Se rifarei il GF Vip? Con Signorini di corsa, anche domani”.

Pamela vuole tornare in pista e, come confessato nell’intervista rilasciata al settimanale Chi, non direbbe mai di no neppur ad Alfonso Signorini, che ha incassato un durissimo colpo. Secondo la showgirl è giusto premiare chi ha fatto la gavetta, dando spazio ai veri artisti piuttosto che a coloro che sono cresciuti esclusivamente sul web, e che hanno conosciuto un’impennata di carriera nel momento del lockdown che ha costretto l’intera nazione a casa.