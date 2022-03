Grande Fratello Vip, duro colpo per Signorini: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ne vuole sapere

Gossip TV

Una nota ex corteggiatrice di Uomini e Donne racconta di aver rifiutato la proposta di Alfonso Signorini per il Grande Fratello Vip.

Alfonso Signorini si gode una meritata vacanza dopo aver trascorso sei lunghi mesi al timone del Grande Fratello Vip, in attesa di tornare a settembre con la nuova edizione. Nel cast del presentatore, tuttavia, non ci sarà sicuramente un volto noto di Uomini e Donne, una ex corteggiatrice rimasta nel cuore del pubblico che ha bidonato la proposta di Signorini senza tanti giri di parole.

Marta Pasqualato dice no al Grande Fratello Vip

Dopo lo strepitoso successo della sesta edizione del Grande Fratello Vip, che ha portato il presentatore ad un impegno costante per sei lunghi mesi fatti di richieste di squalifica, discussioni più che accese e investigazioni sul tema dell’amore libero, Alfonso Signorini si è ritirato momentaneamente dalle scene, concedendosi una lunga vacanza ristoratrice e tenendosi ben lontano dai riflettori. Dopo aver detto la sua su Ilary Blasi, che nelle ultime settimane non ha fatto che punzecchiarlo, Signorini alterna il relax allo studio di un nuovo cast, in grado di incantare il pubblico di Canale5, che presenterà il prossimo settembre con la nuova stagione del Gf Vip.

Tra i possibili Vipponi non vi sarà sicuramente l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nonché non-scelta di Nicolò Brigante, Marta Pasqualato. Dopo aver sostenuto un provino per il reality show di Signorini, racconta lei al Corriere, ha infatti deciso di rifilare un gigantesco no al conduttore, per concentrarsi sulla carriera di medico.

“Mi avevano chiesto di partecipare ad altri programmi, ho anche fatto un provino per il Grande Fratello poi quando mi hanno chiamata ho rifiutato perché volevo fare il medico - ha raccontato Marta, entusiasta per la sua nuova carriera e affatto dispiaciuta per l’occasione mancata con il Gf & - Il posto in cui sono rimarrà vacante. Spero di poter rimanere per dare continuità ai pazienti che seguo, mi sembra giusto per loro”.

L’ex corteggiatrice del Trono Classico, inoltre, ha ammesso di aver adottato uno stile di vita completamente differente da quello che aveva quando si dilettava a lavorare come influencer sui social, e di essere grata ai suo pazienti che non l’hanno mai messa in imbarazzo, pur conoscendo il suo passato in televisione. Spesso, infatti, si pensa che un programma come Uomini e Donne - non propriamente un format di cultura se così si può dire - potrebbe essere un ostacolo per chi vuole ottenere credibilità in campi professionali più elevati, ma Marta assicura che nessuno le ha mai fatto pesare la sua partecipazione alla trasmissione di Maria De Filippi.

