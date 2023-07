Maria De Filippi, prima vacanza al mare con il figlio Gabriele senza Maurizio Costanzo

Gossip TV

La conduttrice di Canale5 Maria De Filippi sta trascorrendo alcuni giorni di relax con il figlio Gabriele, nella prima estate senza il marito Maurizio Costanzo. Vediamo insieme i dettagli!

Non è stato certo un anno facile per Maria De Filippi, storica conduttrice di Canale5: a febbraio, infatti, la regina di Mediaset ha perso il compagno e marito di una lunga vita, Maurizio Costanzo, che ha lasciato un grande vuoto sia nel mondo giornalistico, sia in quello personale della conduttrice. In attesa di vederla tornare a settembre con le nuove edizioni delle sue trasmissioni, Maria De Filippi si è concessa qualche giorni di relax con il figlio Gabriele, in quella che è la prima estate senza Maurizio Costanzo.

Maria De Filippi, prima estate con il figlio Gabriele senza Maurizio Costanzo

La conduttrice è ancora impegnata nelle ultime riprese di Temptation Island, il programma dell'estate che, dopo un anno di pausa, è tornato più in forma che mai e ha già collezionato ottimi risultati in termini di share e pubblico, tanto da far ipotizzare una versione invernale alla cui guida potrebbe esserci Lorella Cuccarini. Maria De Filippi si è dedicata con intenso lavoro ai suoi programmi, portandoli avanti nonostante la difficile situazione vissuta, quando a febbraio il marito è venuto a mancare.

Per dedicarsi al docu-reality condotto da Bisciglia, De Filippi ha chiuso in anticipo Uomini e Donne, in modo tale da riposarsi qualche giorno prima di iniziare le riprese della trasmissione. E, così, tra un momento di lavoro e l'altro, la conduttrice ha deciso di concedersi dei momenti di svago, giocando insieme al figlio Gabriele con il cagnolino Tommy.

Questa è la prima estate senza Maurizio Costanzo, venuto a mancare il 24 febbraio scorso, lasciando un grande vuoto nel cuore del mondo dello spettacolo e della moglie, con cui ha intrecciato una relazione lunga tre decenni. De Filippi e il figlio Gabriele trascorreranno anche qualche giorno nella villa di Ansedonia, la dimora estiva tanto cara a Costanzo e dove si recava spesso, per rilassarsi. Nonostante il giornalista non ci sia più, la conduttrice e il figlio potranno comunque godere dei luoghi condivisi in tanti anni insieme, vissuti come una famiglia unita e piena d'amore.