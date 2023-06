Maria De Filippi, le foto a cavallo la mostrano sorridente e serena

Gossip TV

La conduttrice Maria De Filippi è stata fotografata mentre tornava a fare equitazione e sembra che a contatto con animali e natura abbia ritrovato un po' di serenità. Vediamo i dettagli!

Per la conduttrice Maria De Filippi quest'anno si è rivelato particolarmente complesso: se la sua vita professionale si è svolta in maniera piuttosto serena, confermando ancora una volta il successo dei suoi programmi, la sua vita privata ha subito un contraccolpo non indifferente. Il 24 febbraio, infatti, è venuto a mancare il marito Maurizio Costanzo, una perdita non solo per lei e i figli, ma anche per l'intero mondo del giornalismo italiano.

Maria De Filippi, nelle foto a cavallo la conduttrice appare serena

La morte di Costanzo ha portato le reti Mediaset a rivoluzionare il loro palinsesto e i programmi di Maria De Filippi hanno subito una pausa doverosa, dato che per la conduttrice si è trattato di un avvenimento non privo di conseguenze dal punto di vista emotivo. A inizio marzo tutti i programmi sono ripresi e sono andati avanti regolarmente. Non solo, se nelle prime puntate Maria non ha nascosto il suo desiderio di portare il lutto, preferendo outfit dai colori sobri e scuri, poi con il procedere delle trasmissioni ha ritrovato uno spiraglio di serenità e ha così ripreso a indossare completi colorati e anche dai toni più sgargianti, particolarmente apprezzati dal pubblico e che l'hanno riconfermata come una delle regine glamour della tv.

Ma la perdita di Costanzo si è fatta sentire nella decisione di chiudere Uomini e Donne con due settimane di preavviso, sia per permettere alla conduttrice di staccare la spina, sia perché a partire dal 26 giugno è ripartito Temptation Island, altro programma della Fascino e che ha registrato già 3 milioni e mezzo di spettatori alla prima puntata. Per quanto riguarda Maria, la conduttrice si è concessa qualche giorno di vacanza in Sardegna, lì dove avvenivano le riprese del reality, in compagnia di Raffaella Mennoia, sua storica amica e autrice dei programmi. E, ora, è apparsa nelle foto di Chi, il magazine di Signorini, mentre va a cavallo.

L'equitazione è una delle grandi passioni della conduttrice, insieme all'attività fisica in generale: Maria De Filippi è una sportiva e non rinuncia mai a trascorrere del tempo all'aria aperta. Nelle foto, De Filippi appare serena e si gode una cavalcata in un maneggio nei pressi dell'Argentario, dove sta trascorrendo qualche giorno di relax in attesa di riprendere, a fine agosto, le riprese di Uomini e Donne. E chissà che nel suo futuro non si prospetti anche un ruolo da manager all'interno di Mediaset: dopotutto, Pier Silvio Berlusconi ha grande stima per lei e per le sue qualità di conduttrice.