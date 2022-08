Maria De Filippi in vacanza con Maurizio Costanzo e il figlio sul mega yacht

Gossip TV

Maria De Filippi con Costanzo, Gabriele e il fratello a Grosseto.

In attesa della ripartenza dei suoi programmi, certezze granitiche della rete ammiraglia Mediaset, Maria De Filippi si sta godendo il suo meritato relax con il marito Maurizio Costanzo, il figlio Gabriele e il fratello della conduttrice, Giuseppe.

Queen Mary ha affittato un mega yacht a bordo del quale è stata immortalata dal settimanale Chi intenta a leggere un libro sulla poppa del lussuoso scafo. De Filippi e famiglia si trovano ad Ansedonia a Grosseto, una tappa estiva consenta per la conduttrice che affitta lo yacht ogni anno, trascorrendo almeno un mese di vacanze sulla costa toscana.

La regina di Mediaset tornerà a settembre con Uomini e Donne, Amici e Tu si Que Vales ai quali si aggiungerà in inverno C'è posta per te, il people show del sabato sera di Canale 5. E non è tutto. Alla De Filippi è stata affidata anche la produzione de La Talpa, reality show che tornerà nella primavera del 2023 dopo ben 14 anni di assenza.

Amici ripartirà il 18 settembre con la ventiduesima edizione, Uomini e Donne lunedì 19 mentre, Tu si que vales, tornerà in onda a partire da sabato 17 settembre.