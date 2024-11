Maria De Filippi ha spiegato di aver querelato una persona che diceva falsità sull'eredità di Maurizio Costanzo

Gossip TV

Maria De Filippi, ospite ieri nel programma radiofonico di RTL 102.5 #Password, ha parlato dei social e delle insinuazioni da parte di hater per cui ha deciso di agire per vie legali.

Durante l’intervista di ieri al programma radiofonico Password di RTL 102.5, Maria De Filippi ha affrontato vari temi, tra cui l'impatto dei social media e le sfide che derivano dall'uso irresponsabile di queste piattaforme.

Maria De Filippi: "Ti destabilizza quando leggi cose scritte su di te da qualcuno che si nasconde dietro un nome fittizio"

La celebre conduttrice ha condiviso il suo punto di vista sulla libertà di espressione che i social garantiscono a tutti, definendoli "belli" proprio per questo motivo. Tuttavia, ha espresso con fermezza la sua preoccupazione per il lato oscuro di tali strumenti, sottolineando come possano diventare dannosi quando vengono diffuse notizie false o quando l'odio e la cattiveria prevalgono.

Maria De Filippi ha spiegato di essersi trovata costretta a prendere provvedimenti legali contro un hater che, con reiterate falsità, aveva diffuso voci completamente infondate riguardanti la gestione dell'eredità di suo marito, Maurizio Costanzo. La conduttrice ha raccontato l'episodio con tono deciso, riferendo: "

"Ti destabilizza quando leggi cose scritte su di te da qualcuno che si nasconde dietro un nome fittizio. In televisione, abbiamo imparato l’importanza di non offendere e di rispettare gli altri, e trovo assurdo che questa stessa etica non venga applicata anche sui social media."

Ha poi descritto in dettaglio come l’hater in questione, un uomo di circa 65 anni, avesse condiviso informazioni del tutto prive di fondamento con una serietà che ha definito quasi surreale.

"Scriveva cose pesantissime, bugie mascherate da verità. Per un momento, ho pensato di portare il caso in televisione, per mostrare al pubblico le assurdità che quest’uomo raccontava, ma mi sono resa conto che avrei finito solo per dargli più visibilità"

Di fronte alla gravità delle menzogne, in particolare quelle che riguardavano l’eredità di Costanzo, De Filippi non ha potuto restare in silenzio.

"Ha detto che avrei rubato una fortuna a mio figlio e ai figli di Maurizio. Ma la realtà è che ho rinunciato a quell’eredità in favore dei figli di Maurizio. Sentire queste calunnie mi ha fatto ribollire il sangue. Mi ha fatto scattare qualcosa, e non potevo tollerare che venisse diffusa una tale falsità senza conseguenze. Per questo ho deciso di querelarlo. C’è un limite che non può essere superato, anche sui social."

Concludendo il discorso, ha ribadito la sua convinzione che i social debbano essere un luogo di espressione libera, ma sempre nel rispetto delle persone e della verità. "La libertà di parola è fondamentale, ma non deve mai superare il confine del rispetto," ha affermato la conduttrice pavese.