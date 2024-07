Maria De Filippi e Sabrina Ferilli non sono più amiche? L'attrice replica al rumor e zittisce gli haters

Gossip TV

Una domanda inopportuna di un hater a Sabrina Ferilli sulla sua amicizia con Maria De Filippi ha spinto l'attrice a rispondere a tono. Vediamo insieme cosa è successo!

L'amicizia e la stima che legano Maria De Filippi e Sabrina Ferilli sono comprovate da tempo: non solo la conduttrice e l'attrice hanno condiviso lo spazio di Tu Si Que Vales, ma Sabrina Ferilli è stata anche molte volte ospite ad Amici. Inoltre, in occasione del funerale di Maurizio Costanzo, l'attrice ha espresso la sua rabbia per l'atteggiamento ignobile di molti fan che hanno pensato fosse giusto chiedere un selfie a Maria De Filippi in un momento così delicato e doloroso. Di recente tuttavia, alcuni rumors riportavano che la loro amicizia si fosse incrinata e, quando un hater ha pensato di provocare Sabrina Ferilli, l'attrice romana ha risposto a tono, zittendolo completamente.

Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, amicizia al capolinea? L'attrice zittisce così i rumors

I social sono diventati uno strumento per seminare zizzania e creare polemiche, talvolta davvero sterili: lo sanno bene i personaggi del mondo dello spettacolo che condividono la loro vita su Instagram, Facebook o X e che si ritrovano a dover rispondere a diverse insinuazioni e attacchi da parte di haters sconosciuti, nascosti nell'anonimato e che come leoni da tastiera lanciano accuse e insulti.

Questo è successo anche a Sabrina Ferilli: l'attrice romana è da tempo amica della conduttrice Maria De Filippi, ma sui social c'è chi ha insinuato che tra lei due i rapporti non siano più come prima. Molto attiva sui social, l'attrice si è trovata a rispondere a un commento che chiedeva come mai tra lei e Maria De Filippi non ci fosse più alcun tipo di legame, poiché le due donne non si vedono molto spesso insieme.

Il commento in questione è stato scritto in un italiano palesemente scorretto, tanto che Ferilli ha ironizzato su questo aspetto, replicando a tono e zittendo l'ennesimo leone da tastiera:

"Amore mio se non ripartiamo dalle elementari manco te risponno!"

L'amicizia che lega Maria De Filippi e Sabrina Ferilli

Maria De Filippi e Sabrina Ferilli hanno collaborato a diverse trasmissioni, come Tu Si Que Vales e inoltre, fino all'edizione ventuno del talent di Amici, l'attrice romana ha fatto parte degli ospiti e della giuria del programma condotto dalla moglie di Maurizio Costanzo. Ad esempio, in occasione delle ultime puntate del Serale di Amici 21, Sabrina ha scherzosamente ricordato degli scherzi che entrambe si rivolgono e che è un privilegio che riservano solo l'una all'altra:

" Maria si diverte a mettermi in difficoltà, ma è un segno di confidenza e di affetto. Mica lo permetterei a tutti, eh! Noi giochiamo, con lei riesco a fare cose che non faccio con nessun altro"

Le due donne hanno sempre manifestato stima e affetto l'una per l'altra e in occasione dei funerali di Costanzo Sabrina Ferilli è intervenuta a difesa della conduttrice, costretta a prestarsi alle richieste dei selfie durante un momento molto doloroso. Commentando un post di Selvaggia Lucarelli su quanto fosse vergognoso ciò che era successo, Sabrina Ferilli ha infatti dichiarato che si tratta di mancanza di educazione e che un simile atteggiamento è imperdonabile:

"Minimo, perché se a casa non ti hanno insegnato l'educazione… Non credo te la possa insegnare io… Ma ti farei capire che non si fa"