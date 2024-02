Mare Fuori 4, Matteo Paolillo si racconta: "Che cosa sarei stato se a 17 anni non avessi avuto l’arte?"

Gossip TV

Matteo Paolillo, che in Mare Fuori interpreta Edoardo Conte e che ha cantato O' Mar For al Festival di Sanremo 2024, parla della grande scelta del suo personaggio nella quarta stagione, della passione per la poesia, dell'amore e del futuro.

Non c'è dubbio che uno dei personaggi più amati di Mare Fuori sia Edoardo Conte, ragazzo cresciuto nel quartiere di Forcella e membro del clan malavitoso dei Ricci. Lo abbiamo lasciato alla fine della terza stagione fra la vita e la morte e lo ritroviamo nei primi sei episodi della quarta, disponibili in streaming dal 1° febbraio. A interpretare questo personaggio è Matteo Paolillo, che non è soltanto attore ma anche cantante, come ha dimostrato durante il Festival di Sanremo 2024, di cui è stato ospite insieme ad alcuni compagni di set. Della celeberrima serie tv ambientata in un immaginario carcere minorile di Napoli e del suo Edoardo, Matteo ha parlato a lungo durante un'intervista a Vanity Fair.

La scelta di Edoardo Conte

A Vanity Fair Matteo Paolillo ha parlato innanzitutto della scelta che il suo Edoardo si trova a compiere durante la prima parte della quarta stagione. Il ragazzo deve decidere tra una vita onesta e la criminalità, o meglio la vendetta nei confronti del clan dei Ricci che lo ha tradito. Il personaggio, come sappiamo, non ce la fa ad affrancarsi dal suo passato malavitoso. Ha rischiato di morire - racconta Matteo - e adesso vuole diventare invincibile, in modo che i suoi cari non corrano il rischio di essere uccisi. Paolillo ricorda a chi lo intervista un flashback nel quale la mamma di Edoardo, che fa la donna delle pulizie per una famiglia ricca, viene presa crudelmente in giro dai suoi datori di lavoro. È lì che nasce la sua voglia di fare tanti ma tanti soldi, non importa se illegalmente.

Edoardo e l'amore: Teresa o Carmela?

Matteo ha capito subito il potenziale di Mare Fuori e, in cuor suo, sapeva che la serie avrebbe avuto grande successo. Edoardo Conte piace al pubblico perché ha un'indole romantica. Nella nuova stagione il personaggio è diviso fra Teresa (una brava ragazza) e Carmela (che è la madre di suo figlio). Alla domanda: chi sceglierà?, Paolillo risponde senza sbilanciarsi, e cioè lasciando intuire che l'amore avrà a che fare con il suo stile di vita. Dopodiché, per la gioia delle sue fan, dice di aver chiuso la relazione con Alessia Fenderico e di essere quindi tornato single. Ma siamo davvero sicuri che sia così? Non proprio, perché in questi giorni gira voce che l'attore stia insieme a Ludovica Coscione, che poi è l'attrice che interpreta Teresa. C'era anche lei a Sanremo, ma non è salita sul palco, e quindi potrebbe aver seguito Paolillo per sentirlo cantare.

Il futuro di Matteo e la poesia

A Matteo Paolillo è stato poi chiesto se sarebbe pronto a lasciare Mare Fuori, come hanno già fatto Nicolas Maupas, Ludovica Martino e tanti altri. Lui risponde di essere cresciuto con Edoardo Conte, e che quindi la separazione non sarebbe indolore, ma a un certo punto potrebbe rendersi necessaria. Matteo ha accennato a un film che sta facendo con Valentina De Amicis e a un romanzo che avrebbe scritto o starebbe scrivendo. E a proposito di scrittura (e creatività), ciò che accomuna Edoardo e Matteo è il rapporto con la poesia:

È una cosa che si è persa nel tempo, ma nella prima stagione lo vediamo che scrive poesie. Quella sensibilità verso il mondo e gli altri mi appartiene, anche se Edoardo è costretto a nasconderla, perché vuole essere un uomo di potere. Si mostra sensibile solo nella relazione con le donne che ama. Quando ho cominciato a interpretare Edoardo, mi sono domandato: "Che cosa sarei stato se a 17 anni non avessi avuto l’arte?"

La prima puntata della quarta stagione di Mare Fuori andrà in onda su Rai 2 in prima serata il 14 febbraio.